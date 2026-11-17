Halima El Bakhti et Ahmed Touloub condamnés pour la torture de leur fille Inass, retrouvée morte sur l'A10 en 1987. Décision historique de la justice française.

La justice française vient de rendre sa décision dans une affaire qui hante le pays depuis près de quatre décennies. La cour d'assises du Loir-et-Cher a condamné Halima El Bakhti à vingt ans de réclusion criminelle et son mari Ahmed Touloub à quinze ans de prison pour la mort tragique de leur fille Inass Touloub.

Cette fillette de quatre ans avait été retrouvée décédée au bord de l'autoroute A10 en 1987. L'aboutissement de ce dossier marque la fin d'un procès long et douloureux, clos trente-neuf ans après les faits initiaux qui ont bouleversé l'opinion publique nationale.

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Un verdict historique pour le dossier A10

Les deux parents, âgés respectivement de 72 et 74 ans au moment du verdict, comparaissaient libres devant les jurés. La cour a ordonné leur incarcération immédiate suite à cette décision rendue le mardi suivant les délibérations. Ce jugement clôture l'une des plus anciennes affaires non résolues de l'histoire judiciaire française.

Les accusés ont quitté la salle d'audience dans un silence lourd et sans manifester d'émotion apparente. Cette absence de réaction contrastait avec la gravité exceptionnelle des actes qui leur étaient reprochés. Le corps supplicié d'Inass avait été découvert le 11 août 1987 par des passants, déclenchant alors une enquête majeure.

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Les faits de barbarie et l'altération du discernement

La juridiction a reconnu que Halima El Bakhti avait volontairement commis des actes de torture et de barbarie sur son enfant. Ces actes étaient jugés depuis le 2 novembre dernier dans un climat de tension intense. La cour a toutefois pris en compte une circonstance atténuante majeure liée à l'état psychologique de la mère.

L'altération de son discernement au moment des faits a été retenue par les juges. Cette analyse médicale et juridique a limité le plafond de la peine maximale encourue à vingt ans d'emprisonnement. La présidente Audrey Debeugny a expliqué que cette circonstance expliquait la différence avec d'autres affaires de même nature.

La complicité passive du père Ahmed Touloub

Pour Ahmed Touloub, la condamnation repose sur sa responsabilité parentale déficiente. Les jurés ont considéré qu'il ne pouvait qu'avoir connaissance des sévices infligés à sa fille. En sa qualité de père, il avait le devoir impératoire de garantir la santé et la protection d'Inass Touloub.

La justice a estimé qu'il a manqué à cette obligation fondamentale de surveillance et de soins. Son discours durant le procès a été décrit comme égocentré, laissant supposer qu'il ne considérait jamais l'enfant comme sa propre fille. Cette vision a été jugée comme une forme d'abandon moral ayant permis la poursuite des violences.

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Les impacts et la suite des procédures judiciaires

L'avocat général Stéphane Javet avait requis des peines similaires, qualifiant le procès d'une violence insoutenable. Il a décrit des sévices monstrueux commis dans l'intimité du foyer familial. L'identification formelle d'Inass en 2018 grâce à l'ADN a permis la reconnaissance finale de l'enfant et l'interpellation de ses parents.

Les familles des victimes et les associations de défense de l'enfance ont salué cette conclusion. Raphaël Pilleboue, ancien maire de Suèvres où repose l'enfant, a exprimé le soulagement de pouvoir mettre un point final à cette histoire. La fillette pourra désormais reposer en paix après tant d'années d'incertitude et de souffrance.