La cour d'appel de Versailles examine ce mardi la qualification des faits contre Florian M., responsable du tir ayant causé la mort de Nahel Merzouk à Nanterre.

La cour d'appel de Versailles se prononce ce mardi sur la qualification juridique des faits reprochés au policier Florian M., impliqué dans la mort de Nahel Merzouk. Cette décision judiciaire constitue une étape décisive dans le dossier qui a provoqué l'émotion nationale et des troubles à l'ordre public à travers le pays.

Qualification des faits : meurtre ou violences ?

La cour doit déterminer si Florian M. est poursuivi pour meurtre ou pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cette distinction juridique est fondamentale car elle influence directement la gravité de la peine encourue par le fonctionnaire.

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En cas de qualification pour meurtre, le policier risque jusqu'à trente ans de réclusion criminelle. À l'inverse, une qualification pour violences sans intention homicide expose l'accusé à une peine maximale de quinze ans de réclusion. Ces chiffres incluent potentiellement des circonstances aggravantes supplémentaires.

La qualification retenue détermine également la juridiction qui jugera l'affaire. Un procès pour meurtre se déroulerait devant une cour d'assises avec un jury populaire. Une qualification moindre conduirait le dossier vers une cour criminelle composée exclusivement de magistrats professionnels.

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Histoire judiciaire et rebondissements

L'affaire a connu une série de rebondissements complexes depuis les faits survenus le 27 juin 2023. Nahel Merzouk, âgé de 17 ans, est décédé à Nanterre dans les Hauts-de-Seine après un refus d'obtempérer lors d'une vérification d'identité. La scène, filmée et diffusée massivement, a déclenché des émeutes.

Après deux ans d'enquête, deux juges d'instruction avaient ordonné le renvoi de Florian M. devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour meurtre, suivant les réquisitions du parquet de Nanterre. Cependant, l'avocat de la victime, Laurent-Franck Liénard, a plaidé pour ce renvoi devant les magistrats.

Florian M., aujourd'hui âgé de 41 ans, avait contesté cette première décision en faisant appel. En mars, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles avait requalifié les faits en violences sans intention homicide, estimant les charges insuffisantes pour prouver l'intention de tuer.

Cette requalification avait suscité l'émoi des parties civiles et du parquet général. La Cour de cassation a donc annulé cette décision en juin, jugeant que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision. L'affaire a été renvoyée devant une nouvelle composition de la chambre de l'instruction.

Enjeux de l'intention homicide

Lors de l'audience de septembre, la cour a examiné les éléments visant à établir l'intention homicide. Les magistrats doivent analyser l'utilisation de l'arme à feu et la courte distance du tir, située à 16 cm du pare-brise du véhicule conduisant l'adolescent.

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La zone touchée par le tir, le thorax de Nahel Merzouk, est considérée comme une partie vitale du corps. Ces éléments factuels sont cruciaux pour déterminer si le policier avait l'intention de donner la mort. La Défenseure des droits, Claire Hédon, a par ailleurs réclamé des sanctions disciplinaires pour manquements déontologiques.

La décision finale sera rendue à huis clos ce mardi. Elle pourra faire l'objet de nouveaux recours devant la plus haute juridiction française. Le second policier présent lors de l'intervention a vu son non-lieu confirmé dans ce dossier.

Positions des parties et suite de la procédure

Les positions des différents acteurs restent tranchées. Laurent-Franck Liénard a défendu le renvoi en meurtre pour le défenseur de Nahel. En parallèle, l'avocat de Florian M. a précédemment indiqué que le tir de son client était légitime et espérait un non-lieu.

Florian M. a effectué cinq mois de détention provisoire avant d'être remis en liberté. La suite de la procédure dépendra entièrement de cette qualification juridique. Si le meurtre est retenu, un procès en cour d'assises s'organisera dans les mois suivants.

Cette affaire reste un symbole des violences policières en France. Les réactions de l'opinion publique et des institutions continueront de suivre attentivement l'évolution judiciaire de ce dossier marqué par une grande attention médiatique et sociale.