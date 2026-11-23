La cour criminelle de Paris retient la circonstance aggravante de racisme dans l'affaire Michel Zecler. Focus sur les peines et les précédents judiciaires.

La cour criminelle de Paris a confirmé, le vendredi 20 novembre, la présence d'une circonstance aggravante de racisme à l'encontre des policiers condamnés dans l'affaire Michel Zecler. Cette décision marque l'aboutissement d'un procès qui a duré deux semaines et a mis en lumière les violences subies par le producteur de musique en novembre 2020.

Contexte de l'affaire Michel Zecler

Michel Zecler, producteur de musique, avait été victime de sévices corporels par des agents de police lors d'une interpellation. Une vidéo de surveillance avait capté la brutalité de l'agression, contribuant à la notoriété de cette affaire. Les agents étaient jugés non seulement pour les violences physiques mais aussi pour avoir menti dans un procès-verbal postérieur aux faits.

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Précédents judiciaires et condamnations

En mars 2007, un policier d'Asnières avait été condamné à dix-huit mois de prison avec sursis pour violences et insultes racistes envers un journaliste camerounais. En mars 2008, la cour d'appel de Versailles avait alourdi la peine à deux ans de prison avec sursis et une interdiction définitive d'exercer. La concubine du policier avait été condamnée à trois mois avec sursis pour injure raciale.

En novembre 2021, cinq policiers de Rouen avaient été condamnés à des amendes de 150 à 1 000 € pour des propos racistes dans un groupe WhatsApp. En avril 2020, six policiers du tribunal de Bobigny avaient été condamnés à six à douze mois de prison pour violences et injures racistes envers un homme égyptien. La cour d'appel de Paris avait relaxé les policiers des chefs de violences en novembre 2023, seul un agent ayant été condamné à 500 € d'amende avec sursis pour les propos racistes.

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Groupes haineux et sanctions récentes

Le groupe Facebook " TN Rabiot Police Officiel " avait révélé des propos haineux et racistes entre policiers. Le ministre de l'intérieur de l'époque, Christophe Castaner, avait saisi la justice. En juin 2022, deux policiers avaient été condamnés à Paris à trois mois de prison avec sursis et 9 000 € d'amende. Après appel, les peines avaient été réduites à 1 000 € et 2 000 € d'amende respectivement.

En juillet 2024, deux policiers de la Charente avaient été condamnés à six mois de prison avec sursis pour violences et injures racistes envers trois hommes soupçonnés d'agression sexuelle. En novembre 2025, trois policiers du tribunal correctionnel de Nice avaient été condamnés à douze mois de prison avec sursis et six mois d'interdiction d'exercer pour avoir insulté et humilié deux trafiquants tunisiens lors d'une interpellation.