La Cour criminelle de Paris a condamné trois policiers à des peines de prison ferme pour le passage à tabac de Michel Zecler en 2020, avec une aggravante de racisme retenue par le juge.

La Cour criminelle de Paris a rendu sa décision historique ce vendredi, condamnant trois anciens policiers de la brigade anti-criminalité à des peines de prison ferme pour les violences exercées contre le producteur de musique Michel Zecler. Cette condamnation intervient six ans après les faits sordides survenus en 2020, qui avaient provoqué un mouvement d'indignation majeure dans l'ensemble du pays.

Décisions judiciaires et peines infligées

Les peines prononcées varient entre un et deux ans de prison pour le passage à tabac initial, avec une circonstance aggravante de racisme explicitement retenue par les juges. Aurélien Lapersonne a été condamné à cinq ans de prison totale, dont trois ans avec sursis. Philippe Tondeux a reçu la même peine totale de cinq ans, avec trois ans et demi d'incarcération ferme et le reste sursis. Pierre Plantier, lui, a été condamné à cinq ans de prison ferme, dont quatre années purement fermes. Les réquisitions de l'avocate générale demandaient initialement des peines de quatre à six ans de prison ferme pour chacun des accusés.

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Reconnaissance des faits et aggravante raciale

La juridiction a reconnu les trois agents coupables de tous les faits reprochés, incluant les violences volontaires en réunion et le faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique. Ces infractions peuvent encourir jusqu'à quinze ans de réclusion criminelle. La cour a souligné la constance des déclarations de Michel Zecler concernant les insultes racistes subies, notamment le terme "sale nègre" utilisé lors de l'agression. Bien que les policiers aient catégoriquement nié ces propos, la justice a jugé leurs versions "insincères" au regard des preuves.

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Preuves vidéos et contradictions des accusés

Le dossier s'est appuyé sur une preuve visuelle décisive : les images de vidéosurveillance ont démontré que Michel Zecler n'avait en aucun cas commis les violences dont il était accusé, contrairement au faux procès-verbal d'interpellation rédigé par les policiers. La cour a estimé que ce rapport falsifié, suivi de déclarations contraires à la réalité filmée, discréditait totalement les dénégations des accusés. Michel Zecler a affirmé à un policier noir lors de sa menottage, puis au commissariat et durant son transport hospitalier, avoir été victime d'insultes racistes, ce que ses proches ont également confirmé.

Conséquences et mesures de contrôle judiciaire

Malgré la gravité des faits, la cour a décidé de ne pas suivre intégralement les réquisitions du parquet en tenant compte de la reconnaissance des faits par les accusés ainsi que de leur insertion sociale et de leur absence d'antécédents judiciaires. Des mesures spécifiques ont été ordonnées : un mandat de dépôt avec effet différé a été appliqué à Aurélien Lapersonne et Philippe Tondeux. Pierre Plantier pourra bénéficier d'une aménagement de sa peine de prison ferme sous surveillance électronique. Cette affaire continue de raviver le débat national sur les violences policières et le racisme au sein des forces de l'ordre.