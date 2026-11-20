La cour criminelle de Paris a condamné trois fonctionnaires à des peines de prison pour avoir agressé le producteur Michel Zecler en 2020, avec aggravation de racisme.

La cour criminelle de Paris a rendu son verdict dans l'affaire du passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler, survenu en novembre 2020. Les trois policiers mis en examen ont été condamnés à des peines allant de un à deux ans de prison ferme. Cette décision judiciaire marque la fin d'une procédure judiciaire longue et suivie avec attention par le public.

Peines de prison et circonstance aggravante de racisme

Aurélien Lapersonne a reçu cinq ans de prison, dont trois ans avec sursis. Philippe Tondeux a été condamné à une peine identique de cinq ans, avec trois ans et demi d'incarcération à effectuer immédiatement. Pierre Plantier a également écopé de cinq ans, dont quatre ans de prison ferme sont exigés.

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Le parquet avait requis des peines plus lourdes, comprises entre quatre et six ans de prison ferme. La juridiction a néanmoins retenu la circonstance aggravante de racisme contre les trois accusés, ce qui influence le calcul des peines encourues et leur exécution.

Défense des policiers et contradictions du récit

Pendant les débats, les trois fonctionnaires ont présenté leurs excuses à la victime. Ils ont reconnu avoir prodigué des coups qu'ils qualifient d'illégitimes lors de l'interpellation. Leur version des faits a été décrite comme truffée d'incohérences et de contradictions majeures par la défense de Michel Zecler.

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Ces incohérences ont pesé lourdement dans la balance judiciaire. Malgré les excuses et la reconnaissance partielle des faits, les juges ont estimé que la violence utilisée était disproportionnée. Le cadre juridique strict imposé par la circonstance raciale a durci la position de la cour.

Modalités d'exécution des peines et sursis

L'exécution des peines varie selon les individus condamnés. Un mandat de dépôt à effet différé a été ordonné pour Aurélien Lapersonne et Philippe Tondeux, leur permettant de rester libres temporairement. Cette mesure administrative suspend l'incarcération immédiate pour deux des trois hommes.

Pierre Plantier, en revanche, devra effectuer sa peine de prison ferme sous bracelet électronique. Cette contrainte technologique permet une incarcération à domicile avec surveillance. Cette différence de traitement reflète les appréciations judiciaires spécifiques à chaque cas individuel.

Contexte de l'agression et impact social

L'agression remonte à novembre 2020, près de six ans avant le verdict. Michel Zecler, producteur de musique, avait subi ces violences lors d'un contrôle. L'affaire avait provoqué un mouvement social important concernant les violences policières.

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Ce jugement intervient presque six ans jour pour jour après les faits. Il répond aux attentes de justice de la victime et de ses soutiens. La reconnaissance du racisme comme circonstance aggravante souligne la gravité perçue par la justice de cet acte.

Réactions et suite de l'histoire judiciaire

Les peines prononcées sont inférieures aux réquisitions du parquet mais supérieures à certaines attentes de la défense. La justice a cherché un équilibre entre la gravité des faits et les circonstances atténuantes potentielles. Le bracelet électronique pour l'un des policiers reste une mesure surveillée.

Cette affaire reste un exemple marquant de la lutte contre les violences au sein des forces de l'ordre. Le verdict de la cour criminelle de Paris pose un précédent pour les affaires similaires. Les détails de l'application des peines seront désormais suivis par les autorités compétentes.