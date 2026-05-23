Couple soupçonné d'avoir abandonné deux enfants au Portugal

Le couple soupçonné d'avoir abandonné deux enfants de 4 et 5 ans au Portugal doit être auditionné ce samedi. La mère est inconnue de la justice, mais son compagnon possède un casier judiciaire pour des faits de violence. Les deux enfants ont été retrouvés en début de semaine errant le long d'une route au sud de Lisbonne.

Le couple soupçonné d'avoir abandonné deux petits garçons au Portugal doit être auditionné ce samedi 23 mai. La mère est inconnue de la justice, mais son compagnon possède un casier judiciaire pour des faits de violence.

Les deux enfants, âgés de 4 et 5 ans, ont été retrouvés en début de semaine errant le long d'une route au sud de Lisbonne. Le couple a une fois de plus démontré un comportement étrange, chantant des notes d'opéra et criant quelques mots en français avant d'être menotté par les gendarmes. Les deux enfants ont été placés dans une famille d'accueil au Portugal en attendant d'être rapatriés en France.

Les autorités portugaises doivent entendre le couple une nouvelle fois ce samedi. Les habitants de Colmar, où les enfants étaient scolarisés, soulignent qu'il n'y avait rien d'alarmant, de choquant, de spécial dans la famille, mais qu'ils auraient pu signaler quelque chose si ils avaient remarqué quelque chose. La mère de Manon Relandeau, qui a disparu en France, participe à une battue citoyenne organisée ce samedi pour retrouver sa fille





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