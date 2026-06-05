Couple retrace leur périple de 3 000 km à pieds en documentaire

Ce couple a diffusé un documentaire en Sarthe retraçant leur périple de 3 000 km à pieds à travers les montagnes Entre juin et octobre 2025, Matéo et Suzel ont parcouru plus de 3 000 km à pieds. Le 26 mai 2026, au Kid de La Flèche (Sarthe), leur aventure a été retracée dans un documentaire.

Ce couple a diffusé un documentaire en Sarthe retraçant leur périple de 3 000 km à pieds à travers les montagnes Entre juin et octobre 2025, Matéo et Suzel ont parcouru plus de 3 000 km à pieds.

Le 26 mai 2026, au Kid de La Flèche (Sarthe), leur aventure a été retracée dans un documentaire. Suzel Tuybens et Matéo Houyel ont parcouru ensemble 3 000 km à pieds en 2025. ©Fournie par Suzel et Matéo. Mardi 26 mai 2026, Matéo Houyel et Suzel Tuybens ont diffusé un documentaire retraçant pendant six ans, et elle, étudiante en STAPS kiné.

Ils se sont rendus au Kid de La Flèche (Suzel et Matéo ont parcouru 3 000 km à pied à travers les montagnes françaises : ils diffusent leur documentaire. Lassés de leurs études, et surtout de « viser l’excellence », ces deux jeunes, âgés de 24 et 25 ans, ont sauté le pas.du bien-être et du bonheurIls ont traversé 140 000 mètres de dénivelés.

©Fournie par Suzel et Matéode parcourir plus de 3 000 km à pied sur le parcours de L’HexaTrek: des Vosges jusqu’aux Pyrénées, en passant par le Jura, les Alpes, le sud du Massif central et les Pyrénées.

« Suite à nos études, on a eu besoin de temps pour nous, reprend Matéo. , de façon à se poser des questions, à se découvrir soi-même et à véritablement savoir ce qu’on souhaite faire de notre vie.





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