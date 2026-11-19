Un couple d'Avon est condamné à cinq ans d'interdiction de détenir un animal après avoir laissé sa chienne Mila dans des conditions abjectes. La justice sanctionne sévèrement cette négligence grave.

Le 19 novembre 2026, une instance judiciaire a rendu son verdict concernant une affaire de cruauté animale ayant choqué la population locale. Le Tribunal correctionnel a condamné un couple résidant à Avon, en Seine-et-Marne, pour avoir maintenu leur animal dans un état de souffrance physique et psychologique extrême pendant une longue période.

Jugement pour négligence et abandon

Les faits reprochés au couple remontent à deux années de maltraitance passive par omission de soins. La chienne, identifiée sous le nom de Mila, a été découverte dans un état de cachexie avancée, un stade critique de la maladie qui précède généralement la mort si aucune intervention n'est menée. L'animal vivait reclus sur le balcon d'une résidence, sans protection adéquate contre les éléments et sans nourriture suffisante.

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Témoignages et justification des prévenus

L'homme, âgé de 40 ans et exerçant la profession d'agent municipal, ainsi que sa compagne de 25 ans, ont comparu devant les magistrats pour tenter de justifier leur comportement. Ils ont invoqué des contraintes professionnelles lourdes, caractérisées par de grandes amplitudes horaires les contraignant à travailler tôt le matin et tard le soir, selon leurs déclarations lors de l'audience.

Le prévenu a également souligné l'attachement émotionnel qui liait le couple à l'animal, affirmant avoir fait le choix d'adopter Mila malgré des moyens financiers limités. Il a reconnu acheter des croquettes spécialisées pour traiter les problèmes de peau de la chienne, tout en expliquant que celle-ci refusait de manger, même lorsqu'on lui présentait la nourriture à la main.

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Intervention de la Fondation 30 Millions d'Amis

L'association de protection animale, la Fondation 30 Millions d'Amis, a été sollicitée lors de la découverte de la situation. L'avocate de l'organisation a vivement déploré les conditions de détention, mettant en lumière l'exposition prolongée de Mila aux intempéries et à l'accumulation d'excréments et d'urine. Elle a contesté les arguments défensifs, rappelant que le couple avait tenté sans succès de confier l'animal à des associations locales, confrontées à des listes d'attente importantes à Melun.

Sentence judiciaire et sanctions prévues

Face à la gravité des actes commis, le Tribunal correctionnel a prononcé une interdiction de détenir un animal durant une durée de 5 ans à l'encontre du couple. Cette mesure punitive vise à protéger d'autres animaux contre d'éventuelles récidives et à sanctionner la faute grave encourue.

En complément de cette interdiction, la justice a ordonné le versement de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le couple devra payer 1 000 € à la partie civile représentée par la fondation protectrice des animaux. De plus, ils sont tenus de régler la somme de 500 € correspondant aux frais de justice engagés lors de ce procès, clôturant ainsi une affaire qui a mis en lumière la nécessité d'une vigilance accrue concernant le bien-être animal.