Coupes de Dordogne : des finales pour bien finir la saison

Retour sur les finales des coupes de Dordogne ce week-end, avec notamment la finale féminine entre Sarlat/Marcillac et Bergerac B, ainsi que les matchs du Challenge Séripub24 et de la Coupe du District.

La finale de la Coupe de Dordogne féminine oppose dimanche 7 juin le FC Sarlat/Marcillac à l'équipe réserve de Bergerac . Sur le papier, un écart d'une division existe entre les deux formations, les Sarladaises évoluant en Régional 2 après une relégation difficile et les Bergerac oises ayant manqué de peu la montée dans cette même division.

Les Sarladaises, reléguées après seulement deux victoires et deux nuls, ont traversé une saison longue et compliquée, notamment marquée par les graves blessures de quatre joueuses dont la capitaine. L'arrivée de Freddy Huleux sur le banc il y a deux mois a apporté un nouveau souffle. De leur côté, les Bergeracoises, jeunes mais avec quelques éléments d'expérience, doivent gérer la pression d'une finale. L'entraîneur bergeracois Anthony Scotti souligne l'expérience de l'adversaire en R2 mais estime que son groupe peut rivaliser.

La finale représente pour Sarlat une opportunité de sauver une saison morale après des mois difficiles et de lancer la prochaine dans de bonnes conditions,特别是 après une demi-finale victorieuse 6-2 contre Lalinde. Parallèlement, d'autres finales de coupesdistrictales animeront le week-end périgourdin. La finale du Challenge Séripub24 verra s'affronter Marquay/Tamniès et Cours-de-Pile/Monbazillac, deux équipes qui ont manqué de peu la montée en Division 2 et qui chercheront à bien terminer leur saison.

En Coupe du District, Prigonrieux B et Bergerac La Catte B se retrouveront, une confrontation particulière pour l'entraîneur de Prigonrieux B, Abdelhak Elomari, qui revient face à son ancien club. Malgré l'écart de deux divisions, les Prigontins, à la tête d'un groupe jeune, s'attendent à un match accroché. Toutes ces finales promettent une ambiance festive, typique du football amateur périgourdin en cette fin de saison





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe De Dordogne Football Féminin FC Sarlat/Marcillac Bergerac Finale Challenge Séripub24 Coupe Du District Périgord

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sécheresse en Dordogne : malgré les précipitations, « la situation hydrologique reste fragile »La fin de l’épisode caniculaire et les pluies des derniers jours ont permis « la stabilisation de certains débits des cours d’eau » du département, indique la préfecture

Read more »

Élections sénatoriales : Marie-Claude Varaillas et Serge Mérillou, les sortants de Dordogne, candidats à leur successionLa communiste et le socialiste vont de nouveau faire ticket commun le 27 septembre. Leurs concurrents ne devraient pas tarder à sortir du bois

Read more »

Tour de France 2026 : l’étape de Dordogne annonce une saison touristique « prometteuse »Le président départemental de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, Jean-Luc Bousquet, attend l’étape périgordine du 11 juillet avec impatience.

Read more »

Handball (Coupes de Dordogne) : les deux finales seniors s’annoncent ouvertes et serréesSamedi 6 juin marquera la fin de la saison 2025-2026 avec les finales des coupes départementales. Huit finales sont au programme à la salle Louis-Aragon de Bergerac

Read more »