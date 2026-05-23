Coupe Gambardella - L'avenir du MHSC en main du talento

Bâclement battus par le PSG lors de la finale de la Coupe Gambardella, les jeunes Pailladins ont révélé de réelles promesses, tandis que la directoré e financí du club font des hypothèses sur la fin de ce projet.

Finale de la Coupe Gambardella : "Les limites, on ne les connaît pas", au MHSC l’avenir appartient à ces gamins pleins de promesses S’ils se sont inclinés vendredi 22 mai au Stade de France face au PSG (3-2), les jeunes Pailladins ont affiché de réelles promesses.

Ils devront les confirmer pour certains au niveau professionnel au moment où le club en a bien besoin. Vendredi, les joueurs montpelliérains ont regardé de loin les Parisiens soulever cette Coupe Gambardella. Yeux mouillés, têtes et jambes lourdes, ils songeaient depuis le bord de terrain à ce scénario cruel, ce penalty du bout du monde et du temps additionnel (3-2). Au même moment, les équipes organisatrices remplaçaient déjà les bâches par celles de la Coupe de France.

Traitemment tiré sur cette histoire d’une saison, de plusieurs années.

« C’était notre dernier match tous ensemble. On est tristes, mais on a profité toute l’année. À l’école, dans les vestiaires, sur le terrain, on a tout fait ensemble, Je suis content d’avoir été avec ce groupe qui était franchement excellent, comme le coach, le staff. » L’avenir ?

Aucune idée. Seul Dieu sait Durant des mois, il aura été la raison d’être et de croire de la Paillade, forgé par Michel Rodriguez et ses adjoints. Architecte profondément attaché à l’humain après en avoir été lauréat de l’épreuve comme joueur en 1996, le technicien de 47 ans prenait vendredi les choses avec le recul de celui qui a déjà vécu l’après.

Le natif de la Paillade désire néanmoins continuer au sein du MHSC, mais comme la direction du centre de formation, qui devrait être confiée au duo Bernard Maraval-Fabien Lefèvre après le départ en retraite de Bertrand Reuzeau, tout est moins fluide, conditionné à la vente ou l’ouverture du capital du club. La perspective d’un héritage doré est, elle, tout à fait certaine





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