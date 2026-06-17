Coupe du monde : Un groupe B indécis après les premiers matchs

Le Canada, co-hôte, et le Qatar ont tous deux arraché des matchs nuls lors de la première journée du groupe B, créant un vent de surprise et laissant le groupe très ouvert.

Le groupe B de la Coupe du monde de football se révèle être particulièrement serré et indécis, avec des résultats qui ont déjà créé des surprises lors de la première journée.

Le Canada, qui co-organise la compétition avec le Mexique et les États-Unis, avait une occasion en or de débuter idéalement face à la Bosnie-Herzégovine. Pourtant, la maladresse de ses attaquants, notamment de Jonathan David, a privé les Canadiens d'une victoire qui semblait à portée. Le match, globalement peu maîtrisé, s'est soldé par un match nul qui laisse les Canadiens avec seulement un point.

De son côté, le Qatar, face à la Suisse considérée comme le favori du groupe, a démontré une résistance remarquable en arrachant un point dans les arrêts de jeu, un résultat qui pourrait s'avérer crucial. Compte tenu du niveau de jeu affiché par les coéquipiers d'Alphonso Davies, qui ont peiné à imprimer leur rythme, il est probable que le Canada soit à nouveau confronté à une opposition tenace lors de son prochain match, notamment face à une équipe qatarie qui a montré une grande détermination.

Cette dynamique de groupe laisse présager des matchs serrés où la moindre erreur pourra coûter cher





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