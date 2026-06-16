Coupe du Monde : le-match Norvège-Irak, un choc historique et émotionnel pour le Groupe I

Le premier match du Groupe I oppose la Norvège, de retour après 28 ans et portée par des stars comme Ødegaard et Haaland, à l'Irak qui signe une qualification historique après 40 ans d'absence. Une rencontre chargée de passion et d'enjeux qui pourrait influencer le reste du tournoi, notamment pour la France.

Le match opposant la Norvège à l' Irak dans le Groupe I de la Coupe du Monde promet d'être l'une des affiches les plus captivantes de cette première journée.

Pour les supporteurs français, cette rencontre revêt un intérêt particulier car l'issue pourrait influencer directement les chances de qualification de l'équipe de France dans ce groupe très relevé. La Norvège fait son grand retour sur la scène mondiale après une absence de 28 ans, une disette rare pour une nation footballistique de son calibre. Les Scandinaves sont déterminés à affirmer d'emblée leur statut de favoris du groupe et à viser une place en quart de finale.

Sélectionnée avec une génération dorée, l'équipe norvégienne s'appuie sur deux superstars mondiales : Martin Ødegaard, le maestro d'Arsenal, et Erling Haaland, le buteur implacable de Manchester City. Durant les qualifications, la Norvège a survolé son groupe en remportant l'intégralité de ses huit matchs, démontrant une supériorité technique et collective incontestable. En face, l'Irak se présente avec une émotion palpable et une volonté de fer.

Les Lions de Mésopotamie signent un retour historique en phase finale après quarante années d'absence, une qualification célébrée comme un événement national. Il ne s'agit que de leur deuxième participation après l'édition 1986, et chaque minute passée sur la scène mondiale sera chargée de sens et de fierté.

Ce duel traverse donc les frontières du simple match de football ; il mêle le prestige des grandes nations du sport, l'éclat des stars internationales et l'émotion brute d'une équipe qui a tout à gagner. Son résultat pourrait déjà peser lourd dans la configuration du groupe et, par ricochet, sur le parcours possible de la France. Pour ne rien manquer de cette rencontre et de l'ensemble de la compétition, les diffusions sont assurées par beIN Sports.

L'intégralité des 104 matchs du tournoi est disponible en direct et en streaming via la plateforme de la chaîne, accessible sur tous vos appareils. Certains liens peuvent être trackés et générer une commission pour Le Parisien. Les prix indiqués sont à titre indicatif et sujets à modification.

D'autres rencontres du jour comme France - Sénégal, Argentine - Algérie, Arabie Saoudite - Uruguay ou encore Espagne - Cap-Vert sont également programmées et trouveront leur public selon les horaires et canaux de diffusion





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