Le sélectionneur français, en place depuis juillet 2012, va disputer sa dernière compétition à la tête des Bleus avant de laisser la main à un successeur qui pourrait bien être Zinedine Zidane.

Coupe du monde : Kylian Mbappé s'oppose à la nomination de Didier Deschamps sur le banc d'une autre nation après le Mondial. Le sélectionneur français, en place depuis juillet 2012, va disputer sa dernière compétition à la tête des Bleus avant de laisser la main à un successeur qui pourrait bien être Zinedine Zidane .

Didier Deschamps pourrait-il entraîner une autre sélection nationale après l'Équipe de France ? Le capitaine des Bleus Kylian Mbappé trouverait ça "moche". Mbappé a même confié mettre "la pression" à son sélectionneur afin qu'il ne devienne pas un adversaire des Bleus.

"J'ai vu, ils ont dit l'Italie et tout. Ce serait moche, ça !

" a rigolé l'homme aux 98 sélections qui n'est plus qu'à quatre buts d'égaler le record de Miroslav Klose au classement des buteurs en Coupe du monde (16 buts). Cette Coupe du monde 2026 sera forcément particulière pour l'équipe de France et pour Didier Deschamps. Le capitaine des Bleus Kylian Mbappé espère que ce ne sera pas une sélection nationale.

Cette équipe de France qui a gagné la Coupe du monde en 2018, a bien sûr des ambitions pour cette compétition. Les joueurs de l'équipe de France sont prêts à donner le maximum pour gagner cette Coupe du monde. Le sélectionneur français, Didier Deschamps, a confirmé avoir été sur la liste pour le poste d'entraîneur du Real Madrid finalement décroché par José Mourinho.

Il se blesse lors du dernier match avant la Coupe du monde et décide de prendre sa retraite internationale : la lourde décision d'un joueur de Liverpool, capitaine de sa sélection. Cette Coupe du monde 2026 sera forcément particulière pour l'équipe de France et pour Didier Deschamps. Le sélectionneur français, en place depuis juillet 2012, va disputer sa dernière compétition à la tête des Bleus avant de laisser la main à un successeur qui pourrait bien être Zinedine Zidane.

Didier Deschamps pourrait-il entraîner une autre sélection nationale après l'Équipe de France ? Le capitaine des Bleus Kylian Mbappé trouverait ça "moche". Mbappé a même confié mettre "la pression" à son sélectionneur afin qu'il ne devienne pas un adversaire des Bleus.

"J'ai vu, ils ont dit l'Italie et tout. Ce serait moche, ça !

" a rigolé l'homme aux 98 sélections qui n'est plus qu'à quatre buts d'égaler le record de Miroslav Klose au classement des buteurs en Coupe du monde (16 buts). Cette Coupe du monde 2026 sera forcément particulière pour l'équipe de France et pour Didier Deschamps. Le sélectionneur français, en place depuis juillet 2012, va disputer sa dernière compétition à la tête des Bleus avant de laisser la main à un successeur qui pourrait bien être Zinedine Zidane.

Didier Deschamps pourrait-il entraîner une autre sélection nationale après l'Équipe de France ? Le capitaine des Bleus Kylian Mbappé trouverait ça "moche"





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