Coupe du monde football 2026: 교환( siberian-life.com)검증 튜터 사이트 증가에 소호( FIFA ) 키워드 이용

Un mois avant le premier match de la Coupe du monde football 2026, les fraudeurs ciblent les fans avec de nombreux domaines suspects ou malveillants récemment créés qui contiennent les mots clés « FIFA » ou « Coupe du monde ». Déjà cinq fois plus que lors du dernier Mondial en 2022, le nombre de domaines nouvellement enregistrés a augmenté en un seul mois.

À moins d'un mois du match d'ouverture de la Coupe du monde football 2026, les fraudeurs s'en donnent à cœur joie pour piéger les fans.

Le nombre de domaines suspects ou malveillants explose. Comme les ballons, les fraudeurs sont de sortie avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de foot. Se dirige-t-on vers une catastrophe cyber en marge du Mondial de foot ?

C'est ce qu'on peut évidemment redouter, alors que le début de la compétition sportive la plus suivie de la planète avec les Jeux olympiques démarre le 11 juin prochain, avec le match opposant le Mexique, l'un des pays hôtes avec les États-Unis et le Canada, à l'Afrique du Sud. Le spécialiste de la sécurité informatique, CheckPoint, nous informe ce mardi 19 mai de la hausse des domaines considérés comme malveillants ou suspects et nouvellement enregistrés avec les mots clés « FIFA » ou « Coupe du monde ».

De nombreux sites frauduleux inspirés de la Coupe du monde émergent, pour voler les données bancaires des fans.





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