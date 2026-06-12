Coupe du monde et NBA : ces fans sacrifient leurs nuits pour le sport

Pour les fans français, suivre en direct les matchs de la Coupe du monde 2026 ou les finales NBA implique de veiller tard ou de se lever tôt à cause du décalage horaire. Entre astuces pour éviter les spoilers et organisation personnelle, ils sont prêts à tout pour vivre l'intensité des compétitions.

Pour les passionnés de sport, les grandes compétitions internationales comme la Coupe du monde de football ou les finales NBA sont des événements à ne manquer sous aucun prétexte.

Mais pour les fans français, regarder ces matchs en direct implique souvent de sacrifier une bonne partie de leur nuit, en raison du décalage horaire avec les États-Unis, le Mexique et le Canada, où se déroulent les rencontres. Entre veiller tard, se lever tôt et ruser pour éviter les spoilers, ces amateurs de sport sont prêts à tout pour vivre l'intensité des moments clés. Certains fans, comme Gérard, ont développé des astuces pour tenir le coup.

"Je me couche à 6 heures du matin et je me réveille vers 10 heures. Pour ne pas m'endormir à la mi-temps, je mange beaucoup la nuit, mais des vrais plats", raconte-t-il. Il organise son emploi du temps en fonction des matchs, posant ses matinées et programmant ses rendez-vous professionnels l'après-midi.

"C'est un gros décalage avec ma copine. Je suis plus fatigué qu'elle, par exemple", ajoute-t-il. Pour lui, regarder les playoffs NBA en direct est une expérience unique : "Il n'y a pas les mêmes enjeux qu'en saison régulière. Il y a du beau jeu, ça défend très bien, ils sont épuisés… J'ai l'impression de regarder une performance.

" Il se décrit comme un "geek" loin de l'action, mais ressent une connexion spéciale avec les joueurs lorsqu'il regarde les matchs tard dans la nuit. D'autres fans adoptent des stratégies différentes pour ne rien rater de la Coupe du monde.

"Je vais essayer de regarder un maximum de matchs en direct de 18 heures à minuit, mais je ne vais pas veiller trop tard car j'ai peur de m'endormir et de ne pas en voir une miette", explique un autre passionné. Pour les matchs débutant après minuit, il opte pour le différé le matin, en prenant soin de se déconnecter des réseaux sociaux pour éviter tout spoiler.

"Je me mets en mode avion au moment de dormir. Quand je me lève, je ne l'enlève pas et je ne me connecte sur aucun réseau social. Je prends mon café devant le coup d'envoi", détaille-t-il. Travaillant à la maison, il peut regarder les matchs en travaillant.

Les matchs de la France, il prévoit de les regarder avec des amis, mais regrette que certaines affiches alléchantes comme Argentine-Algérie passent à 3 heures du matin, une expérience solitaire qui lui rappelle la Coupe du monde 2022 qu'il avait suivie intégralement chez lui.

"Ça pourrait impacter ma vie de couple, mais ma copine a l'habitude", confie-t-il. Pour ces fans, la passion pour le sport transcende les contraintes horaires et les efforts nécessaires pour suivre chaque instant des compétitions mondiales





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