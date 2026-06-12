Coupe du monde : Deschamps ne veut pas !

Kylian Mbappé et le sélectionneur des Bleus pas d'accord sur le positionnement du joueur star

La Coupe du monde 2026 est en pleine mouvance, mais les Bleus sont déjà aux prises avec des problèmes de positionnement. Kylian Mbappé , le joueur star, a des ambitions qui ne correspondent pas à celles de Didier Deschamps , le sélectionneur des Bleus.

Mbappé, qui a été révélé en tant qu'ailier, a été reconverti en buteur et sera aligné avec Ousmane Dembélé lors de ce Mondial 2026. Mais selon Walid Acherchour, l'une des voix de l'After Foot, Mbappé préférerait jouer à gauche. Les quatre premiers cités, Mbappé, Dembélé, Doué et Olise, devraient composer l'attaque titulaire des Bleus durant la majeure partie de la compétition, mais leur positionnement reste encore en questionnement.

Didier Deschamps a l'embarras du choix en attaque durant cette Coupe du monde 2026





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