Coupe du monde de VTT : Valentina Höll s'offre un bout d'histoire et Luca Shaw le plus agile sur une piste piégeuse

La Coupe du monde de VTT de descente a battu son plein à Loudenvielle, en Hautes-Pyrénées, avec un record d'affluence et une piste redoutable qui a mis au tapis plus d'un favori.

La Coupe du monde de VTT a battu son plein à Loudenvielle , en Hautes-Pyrénées, avec un record d'affluence et une piste redoutable qui a mis au tapis plus d'un favori.

La 2e étape de la Coupe du Monde de VTT de descente a désigné son champion américain et sa championne autrichienne. La piste du Louron a été un véritable défi pour les pilotes, avec des chutes spectaculaires et des podiums serrés. Les Français ont brillé sans décrocher de victoire, tandis que la championne du monde Valentina Höll s'est offerte un bout d'histoire en remportant la course féminine.

La Coupe du monde de VTT de descente a tenu toutes ses promesses, mettant les Hautes-Pyrénées sur la carte des plus grands spots de la discipline





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