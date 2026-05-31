Coupe du monde de VTT : Marine Cabirou, prête pour le défi de Loudenvielle

À l'aube de la finale de la manche de Loudenvielle, la pilote millavoise Marine Cabirou se confie sur ses ambitions, les conditions de piste et le soutien du public français.

L'élite mondiale du VTT de descente se retrouve ce week-end à Loudenvielle -Peyragudes, dans le Louron, pour la deuxième manche de la Coupe du monde. Parmi les favorites, la Française Marine Cabirou , originaire de Millau, compte bien tirer profit du soutien du public local pour décrocher un podium.

Dans un entretien exclusif, elle revient sur les particularités de la piste, les conditions sèches et poussiéreuses, et son état d'esprit avant la course. À 29 ans, Marine Cabirou est une pilote expérimentée sur le circuit mondial. Elle aborde cette étape avec sérénité, même si la concurrence est féroce. Le public français, toujours présent, lui apporte une énergie supplémentaire.

'C'est incomparable avec les courses à l'étranger, explique-t-elle. Ici, ça crie, ça encourage, ça donne envie de tout donner.

' Cette ferveur locale est un atout pour la pilote, qui connaît bien la région pour y avoir déjà goûté aux joies du podium par le passé. En 2021, elle avait terminé deuxième ici, et l'an dernier, malgré une chute, elle avait montré de belles choses.

Cependant, les conditions météorologiques de cette année posent un défi inédit. Le temps sec a transformé la piste en un terrain poussiéreux et glissant. Marine compare la sensation à rouler 'sur des œufs', nécessitant une précision chirurgicale.

'Le piège serait de vouloir trop en mettre et de partir à la faute', prévient-elle. Les qualifications l'ont confortée dans cette approche : elle a roulé de manière assez calme, laissant du temps pour la finale.

'Je sais que j'ai une grosse marge de progression et qu'il y a moyen de gagner pas mal de secondes', confie-t-elle. Son objectif pour la finale est clair : rester solide, éviter les chutes et réaliser le meilleur run possible. L'expérience accumulée au fil des ans lui permet de gérer la pression et de se concentrer sur l'essentiel. Interrogée sur la chute de Loïc Bruni, l'un des grands favoris, vendredi, elle répond : 'On tourne la page.

Chaque année, on repart sur une feuille blanche. On oublie les mésaventures passées pour se concentrer sur l'instant présent.

' Malgré une chute l'an dernier sur cette même piste, Marine ne garde aucune appréhension. Sa victoire au Canada plus tôt dans la saison lui a redonné confiance.

'En Corée, j'étais tombée à la première manche, mais mes temps intermédiaires étaient très encourageants. Donc oui, je peux dire que j'arrive ici en bonne forme', assure-t-elle. Interrogée sur l'avancement du calendrier, elle précise que son équipe et elle ont bien préparé le matériel durant l'hiver.

'Cela fait deux ans que je roule sur ce vélo avec Canyon. On travaille énormément durant tout l'hiver pour ajuster les réglages au mieux, donc on est prêts', ajoute-t-elle. En somme, Marine Cabirou aborde cette finale avec détermination et optimisme. Le public français attend avec impatience de voir sa performance sur cette piste exigeante.

Une chose est sûre : elle donnera tout pour briller devant ses supporters. Les espoirs de podium sont réels, et la Millavoise a les armes pour y parvenir. Rendez-vous dimanche pour la descente finale





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