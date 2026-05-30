Coupe du monde de VTT de descente : Loïc Bruni forfait, Nicole et Cabirou en embuscade à Loudenvielle

La deuxième manche de la Coupe du monde de VTT de descente à Loudenvielle est marquée par la chute et le forfait du grand favori Loïc Bruni. Amaury Pierron, Myriam Nicole et Marine Cabirou se positionnent pour la victoire sur un parcours exigeant et poussiéreux sous une chaleur accablante.

La deuxième manche de la Coupe du monde de VTT de descente se déroule actuellement à Loudenvielle , dans les Hautes-Pyrénées, pour la quatrième année consécutive.

L'événement, qui attire des milliers de spectateurs, se dispute cette fois sous une chaleur intense, transformant le parcours déjà exigeant en une piste extrêmement poussiéreuse et glissante. Dès les premiers entraînements, un coup de tonnerre a retenti avec la lourde chute de Loïc Bruni, quintuple champion du monde et grand favori de l'épreuve. Le Niçois, victorieux l'an dernier, a chuté dans la partie basse du circuit, juste après le dernier saut, lorsque sa roue a dérapé à la réception.

Blessé au poignet, il doit déclarer forfait pour la course de dimanche, une absence qui redistribue les cartes pour la victoire. Il commente avec philosophie : c'est sa main qui a lâché le guidon, il n'a pas pu se rattraper, mais il se considère chanceux que ce ne soit pas pire. Il espère se remettre rapidement et profite de son séjour en famille dans la région. Sur la piste, les qualifications ont mis en lumière les difficultés du parcours.

Simon Chapelet, champion d'Europe, décrit une piste qui "tabasse", très glissante à cause de la poussière et éprouvante par la chaleur, ce qui rend la respiration difficile après les montées where il faut appuyer fort sur les pédales. Beaucoup de favoris ont peiné à signer un temps compétitif. Amaury Pierron, dauphin de Bruni en 2023 et deuxième l'an dernier à Loudenvielle, a réalisé le deuxième temps des qualifications, derrière l'Anglais Jordan Williams.

Il estime que son flow n'était pas excellent à cause de la poussière mais reste optimiste pour une "bonne surprise" le jour de la course. Chez les femmes, les qualifications ont également été mouvementées. Gracey Hemstreet, candidate à sa propre succession, a chuté sans gravité. La Montpelliéraine Myriam Nicole, victorieuse ici en 2024, a pris la deuxième place derrière l'Autrichienne Valentina Höll.

L'autre pilote régionale, la Millavoise Marine Cabirou, s'est distinguée en se hissant à la septième place. Elle apprécie le parcours, bien qu'elle reconnaisse que les conditions très particulières de cette édition le rendent très compliqué. Son plaisir de rouler et son classement encourageant ouvrent la voie à un possible podium régional avec Nicole, de quoi alimenter les espoirs des spectateurs.

Avec environ 70 000 fans attendus et plus de 500 personnes mobilisées pour l'organisation, la finale de dimanche promet une ambiance électrique sous le soleil de Loudenvielle, où la hiérarchie sera à redéfinir sans le champion Bruni, laissant le champ libre à Pierron, Nicole, Cabirou et d'autres pour dompter la redoutable descente de Peyragudes





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