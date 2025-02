Coupe du monde de hockey sur glace : Le retour dans trois ans

Gary Bettman annonce le retour de la Coupe du monde de hockey sur glace en février 2028. Le format de la compétition, qui réunira les étoiles de la NHL, se déroulera tous les quatre ans en alternance avec les Jeux olympiques d'hiver.

Gary Bettman , la tête de la NHL , a annoncé le retour de la Coupe du Monde de hockey sur glace dans trois ans, en marge du « Four Nations Face-Off » qui a débuté mercredi à Montréal. Cette nouvelle compétition internationale, qui réunira les étoiles de la Ligue nord-américaine, succède au « Four Nations Face-Off » qui a vu le Canada s'imposer face à la Suède (4-3 a.p.).

La prochaine Coupe du Monde aura lieu en février 2028 et la NHL souhaite la répéter tous les quatre ans, en alternance avec les Jeux Olympiques d'hiver. La première édition de la Coupe du Monde remonte à 1996, suivie des tournois de 2004 et 2016. Ce format s'est imposé après la Coupe Canada, disputée cinq fois entre 1976 et 1991, à une époque où les joueurs de la NHL n'étaient pas autorisés à participer aux JO en tant que professionnels. La dernière Coupe du Monde de hockey sur glace remontant à 2016, le retour de la compétition a été accueilli avec enthousiasme par les fans. Cette édition avait vu l'émergence d'une équipe européenne, à l'exception de la Russie et de la Suède, avec Pierre-Edouard Bellemare, seul Français à avoir participé à ce tournoi, dans ses rangs. Gary Bettman a annoncé que l'édition 2028 ne proposera pas d'équipe européenne et qu'il s'attend à une compétition avec huit équipes, composées uniquement de joueurs sous contrat avec une franchise de la NHL. Le pays hôte de la Coupe du Monde 2028 n'est pas encore connu, mais Bettman a exprimé son intérêt pour les candidatures des villes européennes





