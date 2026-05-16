Coupe du monde de football organisée à Auch pour les enfants de 6 à 12 ans

Le samedi 4 juillet, les organisateurs de Mondialit'Auch et l'Office municipal des sports d'Auch (OMS) organiseront une grande journée innovante nommée Coupe du monde de football, spécialement dédiée aux enfants. Elle sera au programme : la constitution des équipes participantes à la Coupe du monde

Le samedi 4 juillet organisé une grande journée inédite en mémoire du Coupe du monde de football pour les enfants de six à douze ans au stade Éric Carrière d'Auch.

Organisée à partir des valeurs du sport, associant le côté sportif et le volet éducatif, elle s'affiche comme une grande fête du football et du sport. Le samedi 4 juillet, de 9 h à 17 h, l'Office municipal des sports d'Auch (OMS), en collaboration avec Auch Football, organisera prochainement une grande journée innovante nommée Coupe du monde de football, spécialement consacrée aux enfants, de manière ludique et amusante.

Mondialit'Auch : le plus grand tournoi amateur de foot gersois fait son retour à l'occasion de la Coupe du monde 2026 Placée sous le signe des festivités et de la convivialité, cette journée sera gratuite et permettra aux petits Auscitains de vivre la véritable ambiance de la plus grande compétition mondiale, à travers la transmission de valeurs de respect, de fair-play, de partage et de vivre-ensemble, essentielles pour devenir de vrais citoyens matures et responsables.

Au programme : la constitution des équipes participantes à la Coupe du monde 2026, la création des drapeaux de chaque équipe, le défilé des nations, des matchs de football, des récompenses ainsi que de nombreuses animations et surprises prévues tout au long de la journée, en présence des élus partenaires





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