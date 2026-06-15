Avec de nombreux matchs diffusés tard dans la nuit ou très tôt le matin, les supporters risquent de manquer de sommeil. Découvrez les conseils des experts pour utiliser la sieste comme un outil de récupération efficace, éviter l'inertie du sommeil et rester alerte pendant les rencontres, tout en étant prudent avec l'alcool et la fatigue au volant.

La Coupe du monde de football a débuté, entraînant avec elle des soirées prolongées pour suivre les matchs, les analyses d'après-match et les discussions animées sur les réseaux sociaux.

De nombreux supporters risquent donc d'accumuler des nuits plus courtes que d'habitude. La sieste apparaît comme une solution efficace pour récupérer, voire la meilleure stratégie, car elle permet de compenser le décalage horaire induit par les retransmissions nocturnes sans quitter son canapé. Un match débutant à 23 heures reste gérable, mais lorsque les rencontres importantes ont lieu à une heure, trois heures ou même cinq heures du matin, l'horloge biologique est sérieusement bousculée.

La sieste peut alors aider à atténuer ce mini jetlag du supporter. Le Dr Loris-Alexandre Mazelin, somnologue, recommande de faire une sieste en fin de journée pour les matchs commençant après une heure du matin, afin de tenir le coup et de profiter pleinement de la rencontre. Cette recommandation, bien que non habituelle, s'inscrit dans une période exceptionnelle et temporaire.

En cas d'enchaînement de matchs nocturnes et donc de nuits courtes, le spécialiste conseille d'adopter un mode "navigateur", c'est-à-dire de dormir par tranches courtes pour éviter de tomber dans un sommeil profond. En effet, se réveiller en phase de sommeil profond provoque une "inertie du sommeil" : sensation de torpeur, fatigue persistante comme si on n'avait pas dormi. Une sieste courte, à l'inverse, permet de retrouver rapidement de la vigilance.

Pour optimiser l'effet, on peut opter pour le "café-sieste" : boire une tasse de café juste avant de faire sa sieste. La caféine bloque l'adénosine, molécule cérébrale qui favorise l'endormissement, tandis que la sieste élimine cette substance. Ce combo permet de rester éveillé et alerte pendant la nuit. Il convient également de rester prudent vis-à-vis de la consommation d'alcool pendant les matchs nocturnes.

En effet, le risque est d'avoir encore de l'alcool dans le sang le lendemain matin lors des déplacements en voiture, notamment pour se rendre au travail. Cumulé au manque de sommeil, cela accroît considérablement le risque d'accident.

De plus, l'alcool aggrave la fatigue, et les siestes ne compensent pas totalement les nuits trop courtes. En cas de fatigue excessive, il est recommandé de ne pas prendre le volant. Il faut également noter que le rythme de la Coupe du monde permet une récupération progressive : au début, le nombre de matchs est très élevé, puis il diminue, réduisant ainsi l'impact sur le sommeil.

Enfin, si des questions sur la santé comme l'utilisation des mélanges d'huiles ou le cure-dents pour les bouts de salade peuvent surgir, elles ne font pas partie du sujet principal. Il est essentiel de prioriser le sommeil et de rester prudent face aux fatigues accumulées pendant cette période de festivités sportives





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