Coupe du monde de football : malaise et espoir

La Coupe du monde de football est le grand sujet de nos journaux ce matin, avec des commentaires sur le prix scandaleux des places, le chaos des visas, l'interdiction faite aux iraniens de dormir dans la ville américaine ou ils jouent et à un arbitre somalien de participer à la coupe du monde pour laquelle il avait été sélectionné, le cout écologique exorbitant, la menace de la police anti-immigration aux portes des enceintes sportives, la nécessité de casser son PEL pour aller au stade en transport en commun, le bouleversement du football en 4 quarts de temps pour plaire au marché publicitaire et le sentiment qu'en étant prête à toutes les compromissions avec Donald Trump, la FIFA a perdu à la fois son pouvoir et son honneur... la coupe du monde, vraiment, va être une belle fête.

La Coupe du monde de football est le grand sujet de nos journaux ce matin, grand sujet et grand malaise. Il y a bien sûr le sport, les stars du ballon rond présentes dans vos quotidiens...

Mbappé, Messi ou Lamine Yamal, mais il y a tout le reste... je parlais de malaise, voici les mots de Vincent Duluc dans les colonnes de l'Equipe... a part le prix scandaleux des places, le chaos des visas, l'interdiction faite aux iraniens de dormir dans la ville américaine ou ils jouent et à un arbitre somalien de participer à la coupe du monde pour laquelle il avait été sélectionné, le cout écologique exorbitant, la menace de la police anti-immigration aux portes des enceintes sportives, la nécessité de casser son PEL pour aller au stade en transport en commun, le bouleversement du football en 4 quarts de temps pour plaire au marché publicitaire et le sentiment qu'en étant prête à toutes les compromissions avec Donald Trump, la FIFA a perdu à la fois son pouvoir et son honneur... la coupe du monde, vraiment, va être une belle fête.

L'Equipe qui du coup pose cette question... une question que le quotidien sportif juge fondamentale : le football peut-il sauver la coupe du monde ?... même interrogation dans les colonnes de Libération... Libé qui précise qu'avant de rêver aux exploits de l'équipe de France il faut rester éveillé... le Parisien Aujourd'hui en France a une autre interrogation : Trump va-t-il vampiriser le mondial ? un Mondial qui pour le Figaro dégage une légère odeur de souffre...

Un homme fait ce matin dans la presse l'unanimité contre lui... je veux parler de Gianni Infantino le président de la FIFA... son portrait dans les colonnes des Echos... les Echos en mode tonton flingueur : Infantino et son nouvel ami... à toi à moi... il joue le une-deux avec Trump... entre homme d'affaire on se comprend... les Echos qui rappellent que les 2 dernières éditions du mondial étaient au Qatar et en Russie et que celle de 2034 a été attribuée à l'Arabie Saoudite... Infantino, conclut le quotidien, a une vision très souple du hors jeu...

Malaise mais tout de même espoir car certains quotidiens veulent croire à la fête comme Sud Ouest, la Dépêche du Midi ou encore la Croix qui évoque en 1ère page la magie du ballon du rond... le foot qui fait tout oublier... dessin de Coco dans Libération on y voit un pétrolier bloqué dans le détroit d'Ormuz... on reconnait au loin Trump Netanyahou et un ayatollah en train de s'invectiver... sur le pétrolier un écran géant où est retransmis la coupe du monde... les marins suivent un match en oubliant tous leur malheurs... ils s'exclament en direction des 3 dirigeants... tranquille, vous avez 40 jours pour négocier Et je peux vous dire déjà qui sera vainqueur de la Coupe du monde... roulement de tambour ... il s'agit de la... pizza... la pizza reine incontesté des soirées foot... on va en dévorer pendant un mois et demie... le Parisien nous rappelle que 80 pour cent des livraisons à domicile les soirs de matchs sont des pizzas... et que la France est le 2eme consommateur derrière les Etats-Unis si vous n'aimez pas le ballon rond les semaines à venir s'annoncent difficiles... je vous laisse méditer cette phrase de Bill Shankly entraîneur mythique du club de Liverpool dans les années 60 et 70 : le foot, ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus important que cela...

Plusieurs interviews ont retenu notre attention... à commencer par celle de Francois Bayrou dans les colonnes du Point... l'ancien 1er ministre sort très prochainement un livre intitulé alerte sur la France qui vient... François Bayrou qui récuse le TPMG... le tout pour ma gueule et qui précise que si LFI ou le RN accédait au pouvoir ce serait pour le pays et pour l'Europe le malheur immédiat... l'ex chef du gouvernement est très élogieux envers Emmanuel Macron... à l'internationale il tient la barre... qui y-a-t-il d'autres comme leader européen... personne et dans le monde presque personne... les Français finiront par le regretter ? lui demande le Point... je n'ai aucun doute...

Bayrou qui dans cette interview flingue gentiment Edouard Philippe, Gabriel Attal et Raphael Glucksmann... il dresse le portrait robot du prochain président de la République... il faut quelqu'un qui ait de l'expérience, une vision, et de la crédibilité pour être chef de la diplomatie et des armées... c'est étonnant on a tout de même l'impression qu'il parle de lui... mais chut je n'ai rien dit... 3 ans après la tentative d'assassinat dont il a été victime l'auteur des verset sataniques publie un recueil de fiction ou la mort tient le 1er rôle la 1ere question de l'Obs concerne justement sa santé... ca va... l'œil est perdu, la main gauche ne fonctionne pas parfaitement mais pour le reste tout est repéré autre question de l'hebdo : pensez-vous être un auteur trop engagé ? je ne sais pas j'ai surtout été entrainé plus qu'autre chose..





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