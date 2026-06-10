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Coupe du monde de football 2026 : Marie Portolano dénonce la sous-représentation des femmes dans la couverture médiatique

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Coupe du monde de football 2026 : Marie Portolano dénonce la sous-représentation des femmes dans la couverture médiatique
Coupe Du Monde De Football 2026Marie PortolanoFemmes
📆6/10/2026 5:38 PM
📰TeleLoisirs
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La journaliste Marie Portolano a signé une tribune dans laquelle elle dénonce la faible place accordée aux femmes dans la couverture médiatique de la Coupe du monde de football 2026. Selon elle, seulement 6% des journalistes envoyés sur place sont des femmes, un chiffre qu'elle trouve inconcevable en 2026. Elle dénonce également le manque de parité dans les rédactions et appelle à une prise de conscience collective pour mettre fin à cette situation inacceptable.

Alors que le coup d'envoi de la Coupe du monde de football 2026 approche, la journaliste Marie Portolano dénonce la faible place accordée aux femmes dans la couverture médiatique de cette compétition internationale.

Selon elle, seulement 6% des journalistes envoyés sur place sont des femmes, un chiffre qu'elle trouve inconcevable en 2026. Elle dénonce également le manque de parité dans les rédactions, où les femmes représentent aujourd'hui moins de 20% des effectifs. Pour Marie Portolano, la Coupe du monde de football aurait dû être une vitrine du progrès et des avancées significatives en termes d'égalité et de parité. Elle appelle à une prise de conscience collective pour mettre fin à cette situation inacceptable

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