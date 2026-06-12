Coupe du Monde 2026 : Victoire renversante de la Corée du Sud, paris sportifs et enjeux logistiques marquent la deuxième journée

Le récap de la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026, avec la victoire de la Corée du Sud contre la Tchéquie, les paris sportifs massifs et les défis d'organisation.

La 48e édition de la Coupe du Monde a débuté le 11 mai en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Avec quarante-huit équipes participantes, cette édition promet des affrontements inédits et une ferveur mondiale renouvelée.

Le match d'ouverture, disputé au mythique stade Azteca de Mexico, a vu le Mexique s'imposer 2-0 face à l'Afrique du Sud, marquant ainsi le coup d'envoi de la compétition dans une ambiance festive. Lors de la deuxième journée, deux matchs étaient au programme : la Corée du Sud contre la Tchéquie et le Canada face à la Bosnie-Herzégovine.

À l'Estadio Akron, la Corée du Sud a réalisé une victoire renversante contre la Tchéquie, l'emportant 2-1 après avoir été menée au score. Cette victoire permet aux Sud-Coréens de rejoindre le Mexique en tête du groupe A avec trois points. L'événement planétaire s'accompagne également de moments marquants en dehors des terrains, comme des applaudissements lors de la cérémonie d'ouverture ou des préoccupations logistiques.

D'autres sujets ont également émergé, notamment Forfait du capitaine japonais, des paris sportifs massifs attendus, des incidents à l'entrée des fan zones, et des critiques sur l'organisation. Malgré ces défis, l'enthousiasme reste palpable à travers le monde, les fans suivant chaque match avec passion





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