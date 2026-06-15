Coupe du monde 2026 : Van Dijk critique les pauses fraîcheur

Le capitaine néerlandais Virgil van Dijk, buteur contre le Japon, a exprimé son scepticisme quant aux pauses fraîcheur instaurées par la FIFA lors du Mondial 2026. Il juge ces interruptions peu bénéfiques pour les téléspectateurs, tout en admettant leur nécessité en cas de forte chaleur. Ce sujet divise entre considérations sportives et commerciales.

Virgil van Dijk, buteur pour les Pays-Bas lors du match nul 2-2 contre le Japon à la Coupe du monde 2026, s'est exprimé en zone mixte sur les pauses fraîcheur , une nouveauté de la compétition.

Sans être virulent, le capitaine néerlandais a exprimé son scepticisme concernant l'utilité réelle de ces interruptions. Ce sujet divise depuis leur mise en place. Van Dijk a participé à l'élaboration du résultat, tous les buts étant inscrits en seconde mi-temps, período interrompue par ces pauses vers la 22e minute. Justifiées par la nécessité de protéger les joueurs lors de grandes chaleurs, ces "cooling breaks" sont souvent perçues comme des opportunités commerciales pour la FIFA et les diffuseurs.

Sportivement, certains déplorent ces temps morts qui interrompent le flux du jeu et une éventuelle domination. Le sélectionneur belge Roberto Martínez avait précédemment critiqué l'impact de la chaleur. En zone mixte, Van Dijk a confié avoir regardé tous les matchs du Mondial et que, à chaque pause, "ce n'est pas comme si j'aimait ça". Il estime que "pour les supporters à la télévision ce n'est pas bien", tout en reconnaissant que "s'il fait vraiment chaud, évidemment que ce serait bien".

Bien que la chaleur n'ait pas affecté les acteurs de ce match, la FIFA anticipe qu'au moins 26 rencontres pourraient présenter un risque lié aux conditions climatiques lors de ce Mondial. D'autres actualités entourant la Coupe du monde 2026 incluent des informations sur l'arbitre somalien Omar Artan, privé d'entrée aux États-Unis mais qui touchera intégralement sa prime, et des anecdotes comme le défi de fans argentins ayant parcouru 17 000 km à vélo pour rencontrer Messi





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