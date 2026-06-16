Coupe du monde 2026 : une deuxième journée décisive avec les entrées de la France et de l'Argentine

L'équipe de France, championne en titre, fait ses débuts face au Sénégal dans un match chargé d'histoire. L'Algérie défie l'Argentine, tenante du titre, tandis que l'Irak effectue son grand retour contre la Norvège. La Jordanie découvre la compétition face à l'Autriche.

La Coupe du monde 2026 bat son plein avec une seconde journée de la phase de groupes qui nous réserve des affiches alléchantes et des enjeux considérables.

Parmi les tracts phares, l'entrée en lice de deux des nations les plus attendues : la France, championne du monde en titre, et l'Argentine, détentrice du trophée. Les Bleus, sous la houlette de Didier Deschamps pour ce qui constitue sa dernière campagne à leur tête, défient le Sénégal dans un match qui évoque inévitablement le souvenir cuisant de l'élimination précoce des Tricolores en 2002, précisément face aux Lions de la Teranga.

De son côté, l'Algérie, qui rêve de rééditer sa performance de 2014, se mesurera d'entrée à l'Argentine, dans un duel qui s'annonce comme un test maximal pour les Fennecs. L'Irak, quant à lui, effectue son grand retour après quarante ans d'absence et se jette à l'assaut d'une Norvège ambitieuse, portée par le phénomène Erling Haaland.

Enfin, la Jordanie, emmenée par l'ancien montpelliérain Moussa Tamari, découvrira l'antichambre suprême face à l'Autriche. Le match France-Sénégal, programmé au MetLife Stadium d'East Rutherford, est bien plus qu'une simple rencontre de poule. Il revêt une dimension historique et psychologique forte pour les Français,画笔记忆 de la défaite surprise de 2002 à Séoul, où un but de Papa Bouba Diop avait précipité leur élimination dès le premier match.

今日, les Bleus, auréolés de leur statut de favoris et désireux d'offrir une sortie digne de ce nom à leur sélectionneur, abordent cette confrontation comme un premier vrai baromètre de leur condition. Les Sénégalais, champions d'Afrique en titre sur le plan sportif avant que la Confédération africaine ne leur retire le titre au profit du Maroc après une finale chaotique de la CAN 2025, viendront avec l'ambition de renouer avec leur gloire passée et de créer une nouvelle surprise.

La ligne d'attaque tricolore, avec Mbappé, Dembélé et Olise, devra se montrer à la hauteur des attentes pour franchir cet obstacle et lancer idéalement leur quête d'un troisième sacre mondial. Pendant ce temps, l'Algérie se dresse face à un monument : l'Argentine, tenante du titre et guidée par Lionel Messi, qui a hérité du leadership après la retraite internationale d'autres figures.

Les Fennecs, qui ont mis fin à leur longue traversée du désert mondiale en se qualifiant pour cette édition, ambitionnent de reproduire l'exploit de 2014 où ils avaient atteint les huitièmes de finale. L'entraîneur Vladimir Petkovic sait que ce premier match contre les sud-américains est un défi colossal, mais aussi une opportunité de frapper un grand coup d'emblée. De son côté, le retour de l'Irak après quatre décennies d'absence est une histoire en soi.

Le parcours des Lions de la Mésopotamie a été semé d'embûches, entre le conflit au Moyen-Orient qui a failli compromettre leur barrage intercontinental contre la Bolivie et les péripéties administratives de leur star Aymen Hussein, retenu sept heures par les douanes américaines à Chicago. Ils devront faire face à la Norvège, qui compte sur le duo diabolique Haaland-Sorloth et le talent d'Odegaard pour faire bonne figure.

Enfin, la Jordanie, pays novice à ce niveau, débutera contre l'Autriche, une formation européenne solide, dans l'espoir de marquer son territoire et de surprendre son adversaire





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