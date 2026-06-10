Coupe du monde 2026 : un journaliste français privé d'escale aux États-Unis à cause d'un voyage à Cuba

Un journaliste français, Thomas Goubin, s'est vu refuser l'autorisation de transit nécessaire pour une escale à Atlanta lors de son retour de la Coupe du monde 2026 au Mexique. La raison ? Un séjour à Cuba en 2014, pays désormais considéré comme "terroriste" par l'administration américaine. Cet incident révèle les difficultés administratives potentielles que pourraient rencontrer de nombreux supporters et professionnels du football en route vers le Mondial nord-américain.

Le journaliste français Thomas Goubin , spécialiste du football et collaborateur notamment du journal Le Temps et d'Eurosport, s'est vu refuser le visa nécessaire pour une escale à Atlanta lors de son retour de la Coupe du monde 2026 au Mexique.

Cette décision administrative américaine est liée à un voyage qu'il a effectué à Cuba en 2014. Depuis, les États-Unis considèrent en effet Cuba comme un État "terroriste", une politique héritée de l'administration Trump qui se poursuit. Le reporter devait simplement transiter par le sol américain pour rejoindre Paris depuis Mexico après la compétition. L'incident, survenu à quelques heures de son départ, a failli le priver de couvrir l'événement planétaire.

Goubin qualifie cette situation d'arbitraire et de confuse. Il émet l'hypothèse que des algorithmes ou des filtres automatisés pourraient être à l'origine de ce refus, sans aucun examen humain individualisé.

"Je ne sais pas si c'est ça. Après, tout est envisageable. J'imagine aussi qu'ils font beaucoup de filtres via l'IA, alors peut-être que le moindre post...

" a-t-il confié, laissant entendre que son activité numérique ou ses anciennes publications auraient pu déclencher le système. Plutôt que d'attendre un hypothétique revirement, il a opté pour un vol direct Mexico-Paris, bien plus onéreux. Il explique avoir anticipé les difficultés en demandant son ESTA (autorisation de voyage) bien avant son départ, conscient des restrictions migratoires américaines actuelles.

Malgré ce coup dur, il exprime une certaine sérénité, estimant que sa nationalité française et ses nombreux voyages antérieurs aux États-Unis le plaçaient dans une position favorable comparée à d'autres. Le journaliste invite surtout à la vigilance et à la solidarité envers les supporters, les journalistes ou les acteurs du football originaires de pays considérés comme "sensibles" par Washington. Il anticipe les difficultés majeures que ces personnes pourraient rencontrer pour simply tenter d'assister au Mondial.

Son cas illustre les répercussions imprévisibles et souvent disproportionnées des politiques internationales américaines sur le sport mondial, transformant un simple transit en casse-tête administratif. Cette affaire intervient alors que la Coupe du monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, se prépare dans un contexte géopolitique tendu. D'autres histoires similaires pointent déjà les risques pour les voyageurs en provenance de certains pays, soulevant des questions cruciales sur l'accessibilité d'un événement qui se veut universel.

Entre sécurité, politique étrangère et passion du football, le mondial 2026 risque déjà de laisser des traces en coulisses





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Visa États-Unis Cuba Thomas Goubin ESCALE Refus Administratif Journaliste Transit Politique Migratoire Impact Géopolitique Supporters

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026: l'Iran, de l'espoir malgré la guerre?Pour sa septième participation à une Coupe du monde, c’est dans un contexte très difficile marqué par la guerre que l’Iran aborde la compétition. Privée de son buteur star Sardar Azmoun et confrontée à des problèmes extra-sportifs lors de sa préparation, la Team Melli voudra néanmoins tenter de...

Read more »

Le Grand Palais d’été 2026, du 2 juin au 18 juillet 2026Cet été, le Grand Palais revient pour une deuxième édition du Grand Palais d’été et se transforme en vaste scène contemporaine. Expositions, concerts et performances s'installent sous sa verrière. Un partenariat France Inter.

Read more »

La Reprise de la Quinzaine des Cinéastes 2026 à Paris dès le 10 juin 2026A partir du 10 juin 2026, la Quinzaine des Cinéastes arrive à Paris. L’occasion de découvrir des films de la Quinzaine en avant-première. Un partenariat France Inter.

Read more »

La Coupe du monde 2026 débute sous le signe de l’“exclusion” aux États-UnisLe cas de l’arbitre somalien Omar Artan, refoulé à Miami, braque les projecteurs sur les nombreux acteurs de la Coupe du monde victimes de la politique migratoi...

Read more »