Coupe du monde 2026 : un groupe I relevé pour la France avec le Sénégal, l'Irak et la Norvège

L'équipe de France se trouve dans le groupe le plus difficile de la Coupe du monde 2026 avec le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Analyse des trois adversaires des Bleus lors du premier tour, leurs forces, leurs joueurs clés et leurs parcours de qualification.

L'équipe de France s'apprête à disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord avec un groupe particulièrement relevé, le groupe I, lors du premier tour.

Les Bleus, vice-champions du monde, ont hérité d'adversaires de taille : le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Ce tirage au sort, effectué en décembre dernier, place la France dans ce qui est considéré comme le groupe le plus difficile de la compétition, obligeant les hommes de Didier Deschamps à performer dès leur entrée en lice pour espérer atteindre les huitièmes de finale.

Le groupe est composé d'une équipe européenne (la Norvège), d'une équipe africaine (le Sénégal) et d'une équipe du Moyen-Orient (l'Irak). Chaque adversaire présente des caractéristiques spécifiques et des joueurs de classe mondiale qui représenteront des menaces réelles pour la défense française. Le Sénégal, premier adversaire des Bleus dans cette phase de groupes, est l'une des meilleures sélections du continent africain, classée au 14e rang mondial.

Les Lions de la Teranga arrivent à la compétition avec une certaine frustration après leur défaite en finale de la Coupe d'Afrique des nations contre le Maroc, mais aussi avec une grande confiance puisqu'ils se sont qualifiés pour le Mondial sans subir aucune défaite en dix matches. L'effectif sénégalais est riche de nombreuses stars évoluant dans les grands championnats européens, notamment en Ligue 1 français.

On y trouve des joueurs comme Sadio Mané, Pape Gueye, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr ou encore Nicolas Jackson. Lors de la précédente édition du Mondial, le Sénégal avait atteint les huitièmes de finale, et la sélection rêve de rééditer l'exploit de 2002, année où elle avait créé la surprise en battant la France en match d'ouverture.

Les Sénégalais constituent donc un adversaire redoutable, peut-être le plus dangereux du groupe aux côtés de la Norvège, et ils donneront tout pour débuter le tournoi par une victoire de prestige. L'Irak, qualifié en tant que barragiste après sa victoire 2-1 contre la Bolivie lors des barrages intercontinentaux en mars dernier, sera le deuxième adversaire de la France. Il s'agit d'un retour historique pour la sélection irakienne, qui participe à sa deuxième Coupe du monde seulement, la première depuis 1986.

Classée bien plus bas dans la hiérarchie mondiale, l'équipe d'Irak semble être l'adversaire le plus abordable sur le papier pour les Bleus. Cependant, la prudence sera de mise, car toute équipe participant à une Coupe du monde entend bien défendre ses chances. L'Irak pourra compter sur son attaquant vedette Ayman Hussein, auteur de 33 buts en 93 sélections, pour tenter de créer la surprise.

La France a déjà affronté l'Irak par le passé, en 1978, avec une victoire 2-1 au bout du compte. Les Bleus devront aborder cette rencontre avec le plus grand sérieux afin de remporter une victoire qui serait probablement précieuse pour la qualification. Pour les Irakiens, ce match constitue une occasion unique de briller sur la scène mondiale et de mettre en valeur le football de la région.

Enfin, la Norvège, menée par son attaquant superstar Erling Haaland, viendra clore le parcours des Bleus dans le groupe I. La Norvège fait son retour dans la compétition après une absence de près de trente ans, la dernière présence datant de 1998. Les Scandinaves abordent ce Mondial avec le statut de potentielle révélation, fort d'une campagne de qualification impressionnante : huit victoires en autant de matches, 37 buts marqués pour seulement 5 encaissés.

Ils ont notamment infligé une lourde défaite 4-1 à l'Italie sur le terrain de cette dernière. Leur effectif compte une nouvelle génération talentueuse, avec bien sûr Erling Haaland, mais aussi Alexander Sørloth et d'autres joueurs en pleine progression.

Ce dernier match de la phase de groupes pour les deux équipes sera décisif pour déterminer le classement final de la poule I. Un bon résultat contre la Norvège serait un atout considérable pour la France dans la perspective des huitièmes de finale, tandis que la Norvège fera tout pour tenir tête aux champions du monde 2018 et décrocher une qualification historique. La Norvège représente sans doute la menace la plus sérieuse pour les Bleus aux côtés du Sénégal, en raison de sa forme étincelante durante les éliminatoires.

Au-delà des qualités individuelles et collectives de ces adversaires, le groupe de la France présente une diversité de styles de jeu qui posera des défis variés à la sélection française. Le Sénégal apportera sa puissance physique, son agressivité maîtrisée et son jeu rapide en contre, avec des joueurs très rapides sur les ailes.

L'Irak, quant à lui, pourrait adopter une approche plus défensive, cherchant à surprendre sur des transitions ou des coups de pied arrêtés, tout en montrant une cohésion et une détermination sans faille. La Norvège, elle, possède une armée offensive redoutable, avec des attaquants de premier plan et une équipe qui marque beaucoup de buts, tout en étant solide défensivement. La France devra therefore adapter sa préparation et sa tactique à chaque adversaire pour espérer sortir victorieuse de ces trois rencontres.

La pression sera immense sur les épaules des Bleus, attendus au tournant après leur parcours en quart de finale de la dernière édition. Ce premier tour, qui se jouera sur le sol nord-américain, sera le premier vrai test pour l'équipe de Didier Deschamps avant d'envisager la suite de la compétition





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