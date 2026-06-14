Coupe du Monde 2026 : Suède - Tunisie, un duel décisif pour la qualification dans le groupe F

La Suède et la Tunisie s'affrontent dans la nuit du 14 au 15 juin à 4h00 heure française pour le compte du groupe F de la Coupe du Monde 2026. Ce match, décisif dans la course à la qualification, sera diffusé en exclusivité sur beIN Sports. Découvrez toutes les informations pratiques et les enjeux de cette rencontre.

La phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se poursuit avec une affiche très attendue dans le groupe F : la Suède et la Tunisie s'affrontent dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin à 4h00 heure française.

La rencontre se tiendra à Guadalupe, près de Monterrey, au Mexique. Cette confrontation revêt une importance capitale pour la suite de la compétition, car elle déterminera en grande partie les chances de qualification des deux sélections pour la phase à élimination directe. Dans cette poule très relevée, les Pays-Bas et le Japon semblent a priori les mieux armés pour décrocher les deux premières places synonymes de qualification directe.

La lutte pour la troisième position, qui peut également ouvrir les portes des huitièmes de finale (les huit meilleurs troisièmes étant qualifiés), s'annonce donc particulièrement serrée entre les Scandinaves et les Aigles de Carthage. Au classement FIFA, la Tunisie pointe au 44e rang, juste devant la Suède (38e), revenue via les barrages européens après avoir manqué le dernier Mondial en 2022.

Cet équilibre se retrouve dans les dynamiques historiques des deux équipes : la Suède, quart de finaliste en 2018 et finaliste historique en 1958, est réputée pour sa rigueur tactique et son organisation. La Tunisie, qui dispute sa septième Coupe du Monde, cherche enfin à franchir le cap du premier tour, un objectif qui lui échappe depuis sa première participation. Le dernier_match amical entre les deux nations, en 2003, s'était soldé par une victoire tunisienne (1-0).

Dans l'optique de ce nouveau choc, chaque équipe devra puiser dans ses forces et contourner ses faiblesses. La Suède pourra compter sur son expérience des grandes compétitions et sur des joueurs évoluant dans les meilleurs championnats. La Tunisie, emmenée par des talents confirmés et une forte cohésion, mise sur son football technique et sa détermination à faire enfin briller le football africain à ce stade de la compétition.

Le match sera retransmis en direct et en intégralité sur les antennes de beIN Sports, le diffuseur exclusif de l'ensemble des rencontres de cette Coupe du Monde 2026. Les supporters francophones pourront ainsi suivre toutes les actions dès 4h00 du matin. Pour les téléspectateurs souhaitant ne rien manquer du tournoi, l'offre commerciale s'articule autour du "Pass RMC Sport + beIN SPORTS".

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Côté tarif, l'abonnement est proposé à 19 euros par mois pendant douze mois (engagement), puis 29 euros par mois par la suite, avec des frais d'inscription de 1 euro. Une option sans engagement est également disponible, permettant plus de flexibilité aux consommateurs. Il convient de noter que ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de RMC Sport, une单元独立 de la rédaction. Les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer.

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Coupe Du Monde 2026 Groupe F Suède Tunisie Bein Sports Qualification

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