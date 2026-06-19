Coupe du monde 2026 : Saliba, Upamecano, Théo Hernandez et Malo Gusto ménagés avant le match contre l'Irak

Les défenseurs William Saliba, Dayot Upamecano, Théo Hernandez et Malo Gusto n'ont pas participé à l'entraînement collectif de l'équipe de France avant le match contre l'Irak.

Les défenseurs William Saliba , Dayot Upamecano , Théo Hernandez et Malo Gusto n'ont pas participé à l'entraînement collectif de l'équipe de France, jeudi sur les terrains du campus de l'université de Bentley à Waltham (Massachusetts), et ont été ménagés, a indiqué l'encadrement des Bleus.

Saliba, Upamecano et Théo Hernandez ont effectué un travail de récupération en salle, selon le staff. Saliba, qui traîne des douleurs au dos, a souvent eu droit à un programme individualisé depuis le début du rassemblement des vice-champions du monde mais avait parfaitement tenu sa place lors du premier match de la France au Mondial, mardi contre le Sénégal (3-1). Le joueur de Chelsea s'est toutefois montré rassurant sur son état physique durant la conférence de presse de jeudi.

"Tout va bien, j'ai juste pris une petite semelle de Lucas (Digne, NDLR). Je serai en soins aujourd'hui. J'ai juste un petit hématome, ça devrait aller", a expliqué l'encadrement des Bleus. Après leur victoire face au Sénégal (3-1), mardi, les Bleus affronteront l'Irak, lundi à Philadelphie, pour leur deuxième rencontre du premier tour de la Coupe du monde (groupe I)





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