Coupe du monde 2026 : Premier match et polémique dès le coup d'envoi

La 48e édition de la Coupe du Monde, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, a ouvert ses portes ce jeudi 11 mai. Le Mexique accueille l'Afrique du Sud pour le match d'ouverture, tandis que la polémique a déjà éclaté avec l'expulsion de l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan par l'administration Trump.

RÉCAP. Coupe du monde 2026 : polémique dès le coup d’envoi pour Infantino, terrible nouvelle pour le Maroc, remake de 2010... le récap de cette première journée du Mondial Ce jeudi 11 juin 2026 à Mexico s'ouvre la 48e édition de la Coupe du Monde organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique La Coupe du monde commence en Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique) ce jeudi 11 mai pour sa 48e édition.

Un rendez-vous majeur qui promet des affrontements inédits avec ses quarante-huit équipes et une ferveur mondiale renouvelée autour du ballon rond. Ne manquez rien de l’événement planétaire et suivez le récapitulatif du jour…Le Mondial 2026 a enfin ouvert ses portes, et cette première journée a déjà donné le ton d'un tournoi hors norme.

Entre la cérémonie d'ouverture au stade Azteca, le remake très attendu du Mondial 2010, les premières émotions sportives et les polémiques qui accompagnaient déjà le coup d'envoi, la Coupe du monde à 48 équipes n'a pas eu besoin d'attendre pour faire parler d'elle. Retour sur les temps forts d'une journée inaugurale où le terrain, la fête et les tensions autour de l'organisation se sont déjà croisés.

Seize ans après leur dernière confrontation pour le match d'ouverture de la Coupe du monde 2010, le Mexique accueille l'Afrique du Sud pour ouvrir le bal de ce Mondial nord-américain. Une première rencontre qui va lancer la dynamique des deux équipes lors de ce tournoi. Cette nouvelle édition s'annonce compliquée à suivre avec le décalage horaire et l'attribution de certains matchs en clair et d'autres sur des chaînes cryptées.

Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le premier match Mexique - Afrique du Sud et la cérémonie d'ouverture ? Après l'expulsion de l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan par l'administration Trump, alors qu'il devait officier lors du Mondial, le président de la Fifa a appelé au calme.

Il considère que la décision finale appartient au pays hôte et ajoute que la Fifa doit 'respecter le fait que nous ne sommes pas les maîtres du monde'.

'Crier et hurler ne résout rien' : Gianni Infantino appelle à 'chill and relax' après l'expulsion de l'arbitre somalien avant la Coupe du monde 2026 Les Lions de l'Atlas et leur sélectionneur Mohamed Ouahbi devront se passer de deux atouts majeurs de la sélection marocaine. Le défenseur de l'Olympique de Marseille Nayef Aguerd et le jeune attaquant de 24 ans du Betis Séville, Abde Ezzalzouli, tous deux acteurs de la grande compétition marocaine en 2022 au Qatar, ont dû céder leur place à Amine Sbai et Marwane Saadane.

Coupe du monde 2026 : coup de tonnerre chez les Lions de l'Atlas, Aguerd et Ezzalzouli forfaits avant le choc face au Brésil Coupe du monde 2026 : 'Mon fils me le disait en plaisantant!

' Didier Deschamps courtisé par le Real Madrid pour l'après-équipe de France ? Le sélectionneur répond Coupe du monde 2026 : l'Algérie espionnée par une chaîne de TV américaine ? Des drones ont filmé l'entraînement à huis clos de la sélection nationale algérienne PORTRAIT. Coupe du monde 2026 : et si Kylian Mbappé détenait les clés du Mondial...

L'attaquant vedette, porteur du brassard, va avoir un rôle crucial à jouer dans le parcours de la Franc





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Coupe Du Monde 2026 Premier Match Polémique Expulsion De L'arbitre Administration Trump

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