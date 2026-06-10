Coupe du monde 2026 : où suivre les matchs à Paris entre fan zones et écrans géants

Malgré l'absence de fan zone publique officielle, Paris offre plusieurs alternatives pour vivre la Coupe du monde 2026. Découvrez les lieux qui diffuseront les rencontres, du parc de la Villette au Grand Rex, avec leurs conditions d'accès, leurs horaires et leurs spécificités.

Paris se prépare à vibrer au rythme de la Coupe du monde 2026 qui débutera le jeudi 11 juin. Bien qu'aucune fan zone publique officielle ne soit prévue par la ville, de nombreux lieux privés et associatifs proposeront des diffusions sur écran géant pour permettre aux supporters de suivre les matchs.

Le parc de la Villette accueillera ainsi une grande fan zone Lego, gratuite, mais ouverte uniquement de 12h à 21h, ce qui ne permettra pas de voir les matchs de l'équipe de France, programmés à 21h et 23h. À l'inverse, le complexe du Grand Rex, dans le centre de Paris, diffusera tous les matchs des Bleus, mais uniquement sur réservation payante, avec un premier rendez-vous le 16 juin pour France-Sénégal.

Le long de la Seine, dans le 13e arrondissement, une autre fan zone sponsorisée par une célèbre marque de soda offrira une capacité d'accueil importante et des animations dès 16h, tandis que La Mutinerie, lieu connu dans l'est parisien, se transformera en un espace polyvalent dédié au football pendant toute la durée de la compétition, avec écrans, terrains, e-sport et conférences. L'accès y sera gratuit sur consommation.

Ce sont donc des formules variées, entre gratuites et payantes, qui permettront aux Parisiens de partager l'événement





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