Coupe du monde 2026: opportunité ou mirage pour les entreprises françaises en Amérique du Nord?

Analyse des enjeux économiques de la Coupe du monde 2026 pour les sociétés françaises, entre espoirs d'exportation et réalités du marché.

Le Mondial 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet, représente une vitrine exceptionnelle pour les entreprises souhaitant s'implanter sur le marché nord-américain.

Avec des revenus de l'industrie du sport atteignant 1 060 milliards de dollars en 2023 rien qu'aux États-Unis, selon le Global Institute of Sport, l'opportunité semble colossale. Pourtant, la réalité est plus nuancée : si Business France, l'agence publique chargée de l'internationalisation des entreprises, organise un sommet dédié au sport business, les partenaires officiels de la Fédération française de football (FFF) comme Orange ou Crédit Agricole ne voient pas d'intérêt à traverser l'Atlantique pour des raisons commerciales.

Ils se concentrent sur le marché hexagonal. Business France, via son bureau de New York, a mis en place un Sports Business Summit les 15 et 16 juin, en marge du match France-Sénégal. Cet événement rassemble des décideurs français et américains, avec des tables rondes impliquant la NFL ou les New Orleans Saints. Six entreprises françaises innovantes, comme Withings ou Dalet, seront présentées aux investisseurs potentiels.

L'objectif est de créer des ponts et de préparer le terrain pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 et ceux de Salt Lake City 2034. Parallèlement, un guide du marché américain sera dévoilé, comprenant des données clés et des bonnes pratiques pour les sociétés hexagonales.

Cependant, les sponsors de l'équipe de France, à l'exception de Nike, n'ont pas de visées commerciales en Amérique du Nord. Des entreprises comme EDF, Orange ou PMU se contentent de suivre les Bleus en tant que spectateurs. La FFF avait envisagé de constituer une délégation business, mais y a renoncé faute d'intérêts réels. Ainsi, si l'opportunité est réelle pour certaines start-ups ou PME, elle reste limitée pour les grands groupes français.

Le marché nord-américain n'est pas un eldorado pour tous, et les entreprises doivent évaluer soigneusement leur potentiel avant de se lancer. Business France espère néanmoins que cet événement servira de catalyseur pour les futures implantations, en particulier dans le secteur des technologies sportives et des infrastructures. Le Sports Business Summit se déroulera sur deux jours dans un lieu prestigieux de New York. La ministre des Sports Marina Ferrari et le président de la FFF Philippe Diallo y participeront.

Une table ronde dédiée aux grands acteurs du sport US permettra d'échanger sur les meilleures stratégies d'entrée sur le marché. En parallèle, une session du Club Sport, lancé en octobre sous l'impulsion du ministère, réunira une quinzaine d'entreprises déjà implantées en Amérique du Nord. Ces sociétés bénéficieront de conseils sur l'adaptation aux normes internationales et sur la manière de tirer parti des grands événements sportifs à venir.

Le 16 juin au soir, une soirée de visionnage du match France-Sénégal se tiendra dans la fan zone de la FIFA à Flushing Meadows, rassemblant une dizaine d'entreprises françaises sur une cinquantaine d'invités. Ce format sera reproduit à Boston le 26 juin, avec une diffusion de France-Norvège à la résidence du consul général de France, en présence d'une centaine de dirigeants d'entreprises françaises et américaines. Business France mise sur ces événements pour stimuler les échanges et créer un réseau durable.

Malgré ces initiatives, les grands sponsors de la FFF restent en retrait. Leur stratégie est centrée sur le marché français, où ils détiennent une clientèle fidèle. Le marché nord-américain, bien que lucratif, est perçu comme complexe et risqué pour des entreprises dont le cœur de métier n'est pas le sport.

De plus, les coûts d'implantation et la concurrence locale sont dissuasifs. Pour les PME innovantes, en revanche, l'occasion est unique : elles peuvent profiter de la visibilité offerte par la Coupe du monde pour se faire connaître et nouer des partenariats. Business France les accompagne dans cette démarche, en leur fournissant des outils et des contacts clés.

En conclusion, si la Coupe du monde 2026 représente une opportunité en or pour certaines entreprises françaises, notamment dans les secteurs de la tech et du sport, elle reste un intérêt limité pour les grands groupes. L'événement sert avant tout de plateforme de lancement pour les PME ambitieuses et de vitrine pour le savoir-faire français. Le véritable test aura lieu lors des Jeux Olympiques de 2028, où les entreprises pourront évaluer les retombées de leurs efforts actuels





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