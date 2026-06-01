Coupe du monde 2026 : Nike et Jacquemus habillent les Bleus avec une collection capsule mode

Nike et le créateur français Jacquemus ont présenté une collection capsule exclusive pour l'équipe de France de football en vue de la Coupe du monde 2026. Alliant performance et esthétique mode, cette ligne comprend maillots, vestes et accessoires, et sera disponible à partir du 11 juin 2026.

La Fédération Française de Football et Nike , en partenariat avec le créateur français Jacquemus , dévoilent une collection capsule exclusive pour l'équipe de France à l'occasion de la Coupe du Monde 2026.

Cette collaboration inédite marie l'expertise sportive de Nike et l'esthétique audacieuse de Jacquemus, proposant des pièces allant des maillots aux vestes, en passant par des écharpes et des tenues de pré-match. La collection se veut un pont entre performance athlétique et mode contemporaine, visant à habiller les joueurs mais aussi à séduire les amateurs de style bien au-delà des stades.

Le lancement, prévu le 11 juin 2026 en accès anticipé, puis mondialement le 16 juin via SNKRS et des revendeurs sélectionnés, s'accompagne d'une campagne vidéo mettant en scène des joueurs comme Désiré Doué, Michael Olise ou Aurélien Tchouaméni. Simon Porte Jacquemus souligne l'importance culturelle du football en France et l'honneur de représenter le pays à travers cette ligne.

Certains articles devraient rapidement devenir des pièces convoitées, en rupture de stock rapide, témoignant de l'engouement pour cette fusion entre sport et mode. Cette initiative s'inscrit dans une tendance croissante où les équipementiers sportifs collaborent avec des designers de mode pour élargir leur audience et créer des collections événementielles, transformant l'univers du football en un terrain d'expression stylistique





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