Coupe du monde 2026 : N'Golo Kanté affiche l'ambition des Bleus pour un troisième titre

Avant le premier match des Bleus face au Sénégal, N'Golo Kanté a exprimé l'objectif clair de l'équipe de France : remporter une troisième étoile lors de la Coupe du monde 2026. Le milieu de Fenerbahçe, champion du monde en 2018, a souligné l'importance de la confiance, de l'humilité et de la cohésion collective. Malgré une poule difficile avec l'Irak et la Norvège, les Bleus abordent ce tournoi avec sérénité et détermination, se méfiant d'un premier match piège contre le Sénégal, rappelant le souvenir douloureux de 2002.

À la veille du premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 face au Sénégal , N'Golo Kanté a confirmé son envie de revivre un parcours aussi glorieux que celui de 2018, où les Bleus étaient allés au bout.

Face à l'Argentine, les Bleus sont de retour pour aller conquérir une troisième étoile lors de l'édition 2026 organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Placés dans une poule difficile, les Tricolores auront un premier test ce mardi face au Sénégal à East Rutherford (21h heure de Paris, 15h heure de New York).

Certes, la configuration de cette compétition à 48 pays autorise des jokers et une contre-performance ne serait pas rédhibitoire pour la suite dans un groupe I où figurent l'Irak et la Norvège d'Erling Haaland. Mais un faux-pas dès la première rencontre ferait tâche pour une formation avec de hautes ambitions. N'Golo Kanté aborde cette aventure avec de l'envie et de la motivation pour aller chercher la troisième étoile.

Le milieu de Fenerbahçe espère revivre le dénouement heureux de l'épopée russe, où l'équipe de France avait été sacrée championne du monde. La différence, c'est qu'il y en a qui l'ont gagnée dans le groupe. On a vu ce que ça représente et la joie que ça procure pour le peuple. On aimerait revivre ces émotions.

Les nouveaux ont aussi envie de faire partie de cette aventure. Moi, je vis bien dans ce groupe. Il y a eu pas mal de renouvellement dans l'effectif. J'apprécie le fait d'être là.

Tout le monde compte dans ce groupe. On a un objectif commun. C'est bien d'avoir de la confiance, il faut croire en nous. Mais il peut se passer beaucoup de choses, il faudra s'adapter.

Notre principal adversaire, c'est nous-mêmes. Il faudra être concentrés. On a beaucoup de qualités dans l'équipe, mais il y en a d'autres. On ne doit pas se voir trop beau, même si on doit croire en nous.

On doit prendre les matchs les uns après les autres. On est à l'abri de rien. Rien n'est joué d'avance. D'autant que croiser le Sénégal rappelle cette défaite 1-0 des champions du monde en titre lors du match d'ouverture du Mondial 2002, prélude d'un crash historique et à une élimination au premier tour.

Cette victoire de 2018 reste une référence et les Bleus espèrent reproduire cet exploit. La préparation a été minutieuse et le groupe semble soudé autour de son leader technique. Chaque joueur a conscience de l'enjeu et de la pression qui pèse sur cette sélection nationale. Le premier match est toujours crucial, surtout face à un adversaire comme le Sénégal, qui possède des joueurs de talent évoluant dans les grands championnats.

L'équipe de France devra montrer sa solidité défensive et son efficacité offensive pour bien démarrer ce Mondial. Les joueurs ont exprimé leur détermination à aller le plus loin possible et à ramener la coupe à la maison. Le soutien des supporters sera également un facteur important, même si le match se joue à l'étranger. Les Bleus savent qu'ils devront rester humbles et travailler collectivement pour surmonter les obstacles qui se présenteront.

Chaque match sera une bataille et il faudra être prêt à every battle. L'expérience acquise lors des précédentes compétitionsinternationales sera un atout précieux pour cette nouvelle génération de joueurs. Les entraînements se sont déroulés dans de bonnes conditions et le staff technique a mis en place des stratégies adaptées à chaque adversaire. La confiance règne dans le camp français et tous les regards sont tournés vers ce premier match qui lancera véritablement la campagne des Bleus.

L'objectif est clair : viser le titre et ajouter une troisième étoile au maillot. Les joueurs sont conscients que le chemin sera long et semé d'embûches, mais ils sont prêts à se battre pour atteindre leur rêve. Cette Coupe du monde 2026 représente une opportunité unique de marquer l'histoire du football français. La pression est grande, mais elle semble galvaniser les joueurs plutôt que les paralyser.

Chacun a un rôle à jouer et la force de l'équipe réside dans sa cohésion et son esprit de sacrifice. Le match contre le Sénégal sera le premier d'une série de rencontres décisives et il faudra être à la hauteur dès le coup d'envoi. Les Bleus ont les moyens de réaliser de grandes choses, à condition de rester concentrés et motivés du début à la fin





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