Coupe du Monde 2026 : Mexique et Afrique du Sud se rencontreront ce jeudi 11 juin

La Coupe du Monde 2026 débutera ce jeudi 11 juin avec un match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a appelé mercredi Washington à revoir sa politique démesurée, excluante et répressive. Le match aura lieu au stade Azteca de Mexico, où se déroulera ce jeudi le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. C'est la troisième Coupe du Monde de Football pour cette enceinte mythique, qui a vu le sacre du Brésil de Pelé en 1970 mais surtout la « main de Dieu » de Maradona en quart de finale du Mondial 1986. Pendant le Mondial, l'enceinte s'appellera « Stade de Mexico » en raison des restrictions publicitaires imposées par la Fifa.

Mexico se prépare à accueillir, ce jeudi 11 juin, le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026 entre le Mexique et l'Afrique du Sud.

S'abonner permet de commenter les articles. Et pas que : vous pouvez les consulter et les offrir à vos proches. D'ailleurs, le début de cette Coupe du Monde, qui compte cette année 48 équipes, aura lieu ce jeudi 11 juin dans trois pays, Mexique, Canada et Etats-Unis, une première dans l'histoire de cette compétition. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a d'ailleurs appelé mercredi Washington à revoir sa politique démesurée, excluante et répressive.

Le match aura lieu au stade Azteca de Mexico, où se déroulera ce jeudi le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. C'est la troisième Coupe du Monde de Football pour cette enceinte mythique, qui a vu le sacre du Brésil de Pelé en 1970 mais surtout la « main de Dieu » de Maradona en quart de finale du Mondial 1986.

Pendant le Mondial, l'enceinte s'appellera « Stade de Mexico » en raison des restrictions publicitaires imposées par la Fifa. Un manifestant brandit un masque en latex à l'effigie du président américain Donald Trump lors du rassemblement « Anti-Coupe du monde », organisé le 6 juin 2026 à Mexico. Selon le patron de la Fifa Gianni Infantino, le président américain remettra le trophée à l'équipe victorieuse à l'issue de la finale du 19 juillet. Le photobomb le moins drôle de l'histoire





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