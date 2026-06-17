Coupe du monde 2026 : Mbappé et Messi brillent, records et victoires marquantes lors de la septième journée

Revivez la septième journée de la Coupe du monde 2026 avec les victoires de la France et de l'Argentine, les records battus par Kylian Mbappé et Lionel Messi, ainsi que les autres matchs à l'affiche. Analyse et récits de la presse étrangère.

Lors de la septième journée de la Coupe du monde 2026, plusieurs matchs marquants ont eu lieu , notamment la victoire de la France face au Sénégal et celle de l' Argentine contre l'Algérie.

Kylian Mbappé a inscrit un doublé , portant son total à 15 buts en Coupe du monde et dépassant Olivier Giroud au classement des buteurs français. Lionel Messi a quant à lui réalisé un triplé contre l'Algérie , atteignant les 16 buts et égalant le record de Miroslav Klose. Le Portugal affronte la République démocratique du Congo , où Cristiano Ronaldo pourrait disputer sa sixième Coupe du monde. D'autres rencontres ont eu lieu , comme l'Autriche contre la Jordanie.

Les performances des équipes,sujettes à l'analyse de la presse étrangère,montrent des tendances intéressantes pour le reste du tournoi. Les conditions climatiques et sanitaires ainsi que les potentielles polémiques autour de la FIFA restent également des sujets de discussion. Le résumé de la journée et le programme des prochains matchs sont disponibles en fin de journée, avec un retour sur les matchs nocturnes le matin suivant. L'Ouzbékistan joue aussi son premier match historique face à la Colombie.

L'article revient sur les récits et les petites histoires des équipes, joueurs et supporteurs, le tout dans un direct qui suit la compétition jusqu'à la finale du 19 juillet





courrierinter / 🏆 50. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Kylian Mbappé Lionel Messi France Argentine Records Football

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du Monde 2026 : la liste des 26 Bleus dévoilée avec Mbappé et la nouvelle gardeDidier Deschamps a annoncé sa sélection de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026. Découvrez les noms, les numéros et les caractéristiques des footballeurs français qui tenteront de décrocher un troisième titre mondial.

Read more »

Kylian Mbappé entame sa Coupe du monde 2026Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, entame sa Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Il a pour objectif de battre plusieurs records, notamment celui de buts en Coupe du monde détenu par Miroslav Klose.

Read more »

Coupe du monde 2026 : France bat le Sénégal (3-1) avec un doublé de MbappéL'équipe de France a remporté son premier match de la Coupe du monde 2026 contre le Sénégal sur le score de 3-1, avec deux buts de Kylian Mbappé, qui devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, et un but de Bradley Barcola.

Read more »

Coupe du monde 2026 : Le sens de la célébration du flûtiste de MbappéAuteur d'un joli doublé lors de l'entrée en lice des Bleus au Mondial, contre les Lions, le buteur du Real Madrid a tenu sa promesse auprès d'un célèbre animateur américain

Read more »