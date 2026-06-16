Coupe du monde 2026 : Maxence Lacroix offre des pizzas à son village pour les matchs des Bleus

Le défenseur français Maxence Lacroix a promis de prendre en charge les pizzas pour les habitants d'Ajat, son village en Dordogne, qui se réuniront pour suivre les matchs de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2026. Cette initiative débutera lors du premier match contre le Sénégal. Le maire du village a confirmé l'information, soulignant le geste généreux du joueur qui permettra à la communauté de se rassembler autour d'un écran géant installé dans la salle des fêtes. Originaire de la région, Lacroix a débuté le football à l'AS Croquants Limeyrat avant de rejoindre les rangs professionnels et de s'imposer en équipe de France.

Le défenseur de l'équipe de France, Maxence Lacroix , a promis d'offrir des pizzas aux habitants de son village, Ajat en Dordogne , pour chaque match des Bleus lors de la Coupe du monde 2026.

Les matchs seront retransmis sur un grand écran dans la salle des fêtes de la commune. Cette initiative débutera dès le premier match de la France, ce mardi soir à 21h (heure française) contre le Sénégal. Le maire d'Ajat, Didier Clerjoux, a confirmé que Maxence Lacroix avait proposé à sa mère, qui vit dans le village, de prendre en charge les pizzas pour les habitants.

L'événement dans la salle des fêtes devrait rassembler une centaine de personnes pour le match d'ouverture. Ce geste généreux permet à la petite commune de 350 habitants de se rassembler et de soutenir son enfant du pays, même à des milliers de kilomètres du MetLife Stadium du New Jersey où se déroulera la rencontre.

Maxence Lacroix, originaire de la région, a effectué toute sa formation débutant à l'AS Croquants Limeyrat, club basé à Limeyrat à quelques kilomètres d'Ajat, avant de passer par Trélissac puis le centre de formation du FC Sochaux. Il a été transféré à Wolfsburg à l'âge de 20 ans pour 5 millions d'euros puis à Crystal Palace quatre ans plus tard contre 18 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en 2029, il attire l'intérêt de clubs plus importants.

Sa récente saison a été marquée par la victoire en Ligue Conférence avec son club. Après le forfait de William Saliba pour deux matchs amicaux, il a profité de l'opportunité pour se faire une place en équipe de France, célébrant sa première sélection contre le Brésil (2-1) avant d'être titulaire contre la Colombie (3-1). Il a enchaîné avec des matchs contre la Côte d'Ivoire (1-2) et l'Irlande du Nord (3-1).

Lundi dernier, lors de la photo de groupe des Bleus, il a rappelé ses origines en portant le maillot de son premier club, l'AS Croquants Limeyrat, comme chacun de ses coéquipiers l'a fait avec le leur. Ainsi, pendant que l'équipe de France débutera sa campagne mondiale, les habitants d'Ajat partageront un moment convivial autour d'un écran géant et de pizzas offertes par leur champion, créant un lien fort entre la petite commune de Dordogne et les joueurs sur la pelouse américaine





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