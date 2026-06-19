Coupe du Monde 2026 :match décisif Turquie-Paraguay dans le groupe D

La Turquie et le Paraguay s'affrontent dans un match quasi éliminatoire du groupe D de la Coupe du Monde 2026 après leurs défaites respectives lors de la première journée. Suivez toutes les informations et la diffusion de cette rencontre cruciale.

La Coupe du Monde 2026 se poursuit dans le groupe D avec une rencontre décisive entre la Turquie et le Paraguay au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie, dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin à 5h00 heure française.

Les deux équipes, toutes deux défaites lors de la première journée, s'affrontent dans un match qui pourrait déjà les éliminer de la compétition en cas de nouvelle défaite. La Turquie, troisième du Mondial 2002 et de retour après vingt-quatre ans d'absence, s'est inclinée face à l'Australie (0-2). Le Paraguay, pour sa neuvième participation, a lourdement perdu contre les États-Unis (1-4), portés par un doublé de Folarin Balogun.

Les Turcs, qui comptent sur leurs talents évoluant dans les grands clubs européens comme Arda Güler et Hakan Çalhanoğlu, espèrent relancer leur campagne. Le Paraguay mise sur sa solidité défensive pour tenter de remporter sa première victoire. Ces deux nations ne se sont affrontées qu'une seule fois, un match nul et vierge en amical en 1995. Les États-Unis et l'Australie, pays co-organisateurs, ont déjà pris la tête du groupe avec trois points chacun.

Le match sera arbitré par le Salvadorien Iván Barton. La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports, accessible via le Pass RMC Sport + beIN SPORTS, une offre digitale à 19 euros par mois pendant douze mois puis 29 euros, ou sans engagement. Cet abonnement inclut également l'accès à la Liga, la NBA, l'UFC, la PFL et l'Hexagone MMA.

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Coupe Du Monde 2026 Groupe D Turquie Paraguay Match Décisif

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