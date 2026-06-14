Coupe du monde 2026 : Maroc et Brésil se neutralisent dans un premier choc intense

Le Maroc et le Brésil se sont quittés sur un match nul 1-1 lors du premier choc de la Coupe du monde 2026. Malgré une intense rivalité, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager, confirmant à la fois les progrès du Maroc et les doutes entourant le Brésil.

Le premier choc de la Coupe du monde 2026 a eu lieu au MetLife Stadium, dans la banlieue de New York, où le Maroc et le Brésil se sont affrontés dans un duel physique et tactique.

Le match, arbitré par un climat de haute tension, a finalement abouti à un score de parité, 1-1. Dès l'entame, les Lions de l'Atlas ont affiché une détermination palpable, cherchant à effacer la frustration de leur récente déception en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Appliquant un pressing haut et agressif, ils ont contraint la Seleçao à jouer court et à laisser le ballon à leurs adversaires.

La domination marocaine s'est concrétisée à la 21e minute lorsque Brahim Diaz, par une passe lumineuse, a lancé Ismael Saibari dans l'espace. L'attaquant a piqué le ballon avec finesse pour tromper le gardien brésilien Alisson, ouvrant ainsi le score (0-1). Cet avantage a cependant été de courte durée. Après la pause fraîcheur, le Brésil a réajusté son dispositif et Vinicius Junior a égalisé d'une frappe enroulée du pied gauche qui a fini dans le petit filet opposé (1-1, 32e).

La seconde période a été moins animée, les défenses prenant le dessus sur les attaques. Les seules occasions notables sont venues d'Igor Thiago à la 52e minute et de Raphinha à la 78e minute, mais Yassine Bounou est resté vigilant. En face, Marquinhos et Gabriel ont muselé les offensives marocaines, notamment celles portées par Achraf Hakimi et Brahim Diaz.

Ce nul, qui oppose les sixièmes et septièmes du classement FIFA, illustre les paradoxes des deux équipes : le Brésil, despite son statut, semble avoir perdu une partie de son aura, tandis que le Maroc montre des signes de solidité mais peine encore à s'imposer face à des adversaires de haut niveau. La rencontre, intense et engagée, n'a pas véritablement enflammé les débats, restant dans un cadre strictement tactique.

Au final, les deux formations se séparent sur un score qui reflète l'équilibre du.match et laisse planer de nombreuses interrogations pour la suite de la compétition





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