Coupe du monde 2026 : Marcos Senesi, appelé en renfort, perd sa valise et arrive avec seulement son bagage cabine

Le défenseur argentin Marcos Senesi, convoqué en last-minute pour la Coupe du monde 2026 après la blessure de Leonardo Balerdi, a perdu sa valise lors de son voyage jusqu'à Kansas City. Arrivé uniquement avec son bagage cabine, le joueur de Tottenham a dû faire face à des retards de vol avant de rejoindre le rassemblement de l'Argentine, tenante du titre.

L'aventure de Marcos Senesi à la Coupe du monde avait pourtant bien débuté, mais le défenseur international argentin a égaré sa valise durant son voyage jusqu'à Kansas City , où les champions du monde en titre ont posé leurs valises.

Senesi, lui, n'en a plus qu'une. Tout était trop beau pour Marcos Senesi. Appelé en renfort, jeudi 11 juin, pour rejoindre la sélection d'Argentine à la Coupe du monde 2026 à la suite de la blessure de Leonardo Balerdi, défenseur de l'Olympique de Marseille, Marcos Senesi a vécu des montagnes russes d'émotions ces derniers jours. Alors qu'il était en vacances à Ibiza, le joueur de 29 ans a été informé qu'il était attendu à Kansas City d'une minute à l'autre.

On raconte que le défenseur, qui défendra les couleurs de Tottenham à compter de la prochaine saison après avoir porté celles de Bournemouth depuis 2022, est d'abord passé par Francfort, en Allemagne, puis par Chicago, avant de rejoindre le rassemblement de l'Albiceleste. Mais tout n'a pas été simple pour lui. À Chicago, son vol a d'abord été retardé de deux heures en raison de problèmes mécaniques.

Puis, lors de l'ultime trajet vers Kansas City, celui qui compte trois sélections (dont la dernière en date le 28 mars dernier face à la Mauritanie) a tout simplement perdu sa valise. Ainsi, c'est seulement avec son bagage cabine que l'Argentin est arrivé dans le Missouri, où il a participé ce samedi à son premier entraînement avec ses coéquipiers.

L'Argentine, tenante du titre, défiera l'Algérie (17 juin), l'Autriche (22 juin) et la Jordanie (28 juin) lors des phases de groupe de la compétition





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Argentine Marcos Senesi Valise Perdue Renfort Tottenham Kansas City Leonardo Balerdi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : pauses rafraîchissement, bac 2026, grèves SNCF et nouvelles enquêtesLa Coupe du monde 2026 introduit deux pauses rafraîchissantes obligatoires à la mi‑temps, tandis que le baccalauréat 2026 voit de nouvelles modalités d'examen. Parallèlement, les contrôles à la frontière américaine, la grève de la SNCF, l'enquête sur Patrick Bruel et la prochaine mission spatiale française avec la société Vast dominent l'actualité.

Read more »

Cinq outsiders qui pourraient bouleverser la Coupe du monde 2026Analyse des équipes moins attendues - RDC, Norvège, Qatar et d'autres - qui misent sur la cohésion, la rigueur et le talent pour surprendre les grands favoris en 2026.

Read more »

Coupe du monde 2026 : Découvrez la liste des joueurs du BrésilQuintuple championne du monde, la Seleção a de sérieux arguments pour aller loin dans la compétition, notamment si Vinicius Jr. et Raphinha sont au sommet de leur art

Read more »

Coupe du monde 2026 : les prix exorbitants dans les fan zones indignent les supportersDes tarifs élevés pour les boissons et la nourriture dans les fan zones et stades de la Coupe du monde 2026 déclenchent la colère des supporters. Bières à 19 dollars, eau à plus de 10 dollars le litre : un point de friction majeur alors que la compétition vient à peine de commencer.

Read more »