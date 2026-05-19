Coupe du Monde 2026 : M6 proposera la moitié des matchs en clair, BeIN Sports garantira la vision intégrale

Chaque année, les chaînes de télévision annoncent leur programmation pour la Coupe du Monde. Cette année, c'est M6 qui diffuse plusieurs matchs du Mondial en clair, notamment ceux de l'équipe de France qui ne sont pas diffusés par TF1. Il faudra souscrire à des abonnements payants pour suivre définitivement l'intégralité de la compétition, que ce soit sur les chaînes de M6 ou sur les chaînes de BeIN Sports.

Le diffuseur M6 va proposer la moitié des matchs de la Coupe du Monde 2026 en clair, tandis que BeIN Sports permettra aux abonnés de regarder tous les matchs dans leur intégralité, y compris ceux de l'équipe de France qui ne seront pas diffusés sur TF1.

Pour suivre la totalité des matchs, il faudra souscrire à des abonnements payants. Les 104 rencontres de la Coupe du Monde 2026 pourront être suivies en direct depuis la France, mais il faudra avoir un abonnement pour suivre l'intégralité de la compétition. M6 diffusera notamment les matchs de l'équipe de France, y compris le match d'ouverture et les demi-finales





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