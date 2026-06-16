Coupe du Monde 2026 : M6 nouveau diffuseur historique en clair, mais pas tous les matchs

M6 obtient les droits de diffusion de la Coupe du Monde 2026 en clair, une première depuis 1978. La chaîne diffusera 54 matchs sur 104, mais pas tous, notamment certains matchs nocturnes. TF1 perd son rôle historique, tandis que beIN Sports diffuse l'intégralité en payant.

La Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, marque une rupture historique dans la diffusion télévisée en France.

Pour la première fois depuis 1978, TF1 n'est plus le diffuseur historique : M6 a décroché les droits de retransmission en clair pour l'ensemble de l'événement, investissant une somme considérable, estimée autour de 120 millions d'euros. La chaîne diffusionnera plus de la moitié des matchs, soit 54 rencontres sur les 104 au total, avec une affiche particulièrement attendue : le match opposant l'Argentine à l'Algérie ce mercredi 17 juin.

Cependant, tous les matchs ne seront pas accessibles gratuitement. M6 a fait le choix de ne pas retransmettre la première rencontre du groupe J, prévue dans la nuit du 17 juin à 3 heures, estimant que l'audience serait trop faible à cette heure tardive. Les téléspectateurs français désireux de suivre l'intégralité de la compétition, y compris les matchs nocturnes, devront souscrire à l'offre de beIN Sports, qui détient les droits de diffusion complète.

Le match d'ouverture, qui se tiendra dans le mythique Stade Aztèque de Mexico, et la finale au MetLife Stadium de New York feront partie des émissions phares proposées par M6. Cette Coupe du Monde élargie à 48 équipes, contre 32 auparavant, promet un longue et riche compétition.

Les Bleus, en quête d'une troisième étoile, débuteront leur parcours le mardi 16 juin face au Sénégal, une affiche qui devrait générer une audience massive sur M6, poussant TF1 à éviter toute concurrence directe pour préserver ses propres audiences. Ce changement de diffuseur historique modifie les habitudes des téléspectateurs français, qui devront composer avec une répartition inédite des matchs entre chaîne gratuite et chaîne payante.

L'investissement important de M6 reflète l'enjeu stratégique que représente le football mondial pour les chaînes, malgré les contraintes horaires qui peuvent limiter l'audience de certaines rencontres





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