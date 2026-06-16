Coupe du monde 2026 : M6 domine les audiences malgré un match nul entre la Belgique et l'Égypte

M6 a enregistré d'excellentes audiences lors de la diffusion du match Belgique-Égypte (1-1) ce lundi soir, poursuivant ainsi sa domination dans la case sportive. Malgré un score de parité sur le terrain, la chaîne confirme son attractivité grâce à la Coupe du monde 2026. France 2 réalise également une belle performance avec sa série Meurtres au paradis. Les Bleus, favoris de la compétition, joueront bientôt leur premier match, ce qui pourrait booster davantage les audiences.

Diffusée sur M6 ce lundi soir, la rencontre entre la Belgique et l'Égypte (1-1) n'a vu aucune équipe se démarquer sur le terrain. Mais qu'en est-il de la chaîne : a-t-elle réussi à remporter le match des audiences ?

Le point sur les chiffres de la soirée. 1 partout. Le score final n'est pas flatteur pour la Belgique, qui n'a pas réussi à assumer son statut de favorite ce lundi soir, lors de son premier match de Coupe du monde 2026 face à l'Égypte.

Un temps menés par l'équipe de Mohamed Salah, les Belges ont dû attendre l'entrée sur le terrain de Romelu Lukaku après l'heure de jeu pour finalement égaliser... grâce à un but contre son camp d'un défenseur égyptien. Si le pilier des Diables rouges n'a pas touché le ballon, sa présence près du but quelques secondes après son entrée sur le terrain a suffi à provoquer la panique dans le camp adverse.

Malgré de belles tentatives belges en fin de rencontre, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité. Mais la soirée n'en a pas pour autant été un échec pour M6 ! La chaîne qui diffusait la rencontre poursuit sur sa très belle lancée en réalisant encore une fois une superbe audience. De son côté, France 2, qui avait misé sur un épisode inédit de sa série à succès Meurtres au paradis, réalise une jolie performance.

Un record d'audience pour M6 en vue ce mardi 16 juin 2026 ? Encore une fois en tête des chaînes françaises, M6 devrait en toute logique réunir encore plus de monde - et peut-être battre un record ? - ce mardi soir. Des débuts relativement tardifs, alors que la Coupe du monde a débuté il y a cinq jours maintenant.

Il faut préciser que cette édition 2026 rassemble 48 nations, du jamais vu. Et parmi elles, les Bleus sont parmi les favoris… Tiendront-ils leur rang ? Plus que quelques heures avant d'avoir un début de réponse ! Le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 a été perturbé par une publicité de la télévision américaine, mais cela est passé (presque) inaperçu.

Les audiences TV montrent que M6 domine avec la diffusion de la Coupe du monde, cette chaîne décroche une belle deuxième place, et ce n'est pas TF1 avec Titanic ! La performance de M6 soulève la question : la chaîne a-t-elle vraiment bien fait de changer les jours de programmation de ses divertissements ? On a fait les comptes. Les choix de programmation semblent payer, car la Coupe du monde attire un large public.

Les Bleus, favoris de cette édition, joueront leur premier match très bientôt, et l'attente est palpable. Les supporters français seront-ils au rendez-vous ? La réponse sera dans les chiffres d'audience des prochains jours. En résumé, même si le match Belgique-Égypte s'est terminé sur un match nul, la diffusion sur M6 a été un succès d'audience, confirmant l'intérêt du public pour le football mondial.

La chaîne continue sur sa lancée et pourrait battre des records lors des prochains matchs. France 2, avec sa série, se maintient également à un bon niveau. La Coupe du monde 2026, avec ses 48 équipes, promet des semaines de compétition intensives et des audiences élevées pour les diffuseurs





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