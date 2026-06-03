Coupe du monde 2026 : les travailleuses du sexe manifestent dans les rues de Mexico

Des dizaines de travailleuses du sexe ont défilé dans le centre de Mexico pour dénoncer les conséquences des chantiers liés à la Coupe du monde 2026. Elles réclament des compensations financières, un accès garanti au logement et aux soins, ainsi qu'une participation aux décisions d'aménagement urbain.

Les travailleuses du sexe manifestent dans les rues de Mexico pour dénoncer les effets de la Coupe du monde 2026. Elles réclament des compensations financières, un accès garanti au logement et aux soins, ainsi qu'une participation aux décisions d'aménagement urbain.

Les manifestantes ont profité de la Journée internationale du travail sexuel pour porter haut leurs revendications. Elles exigent que le gouvernement local leur permette de retourner sur la Calzada de Tlalpan, une artère menant au stade de Mexico qui accueillera le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du sud, le 11 juin prochain. Le gouvernement local a investi environ 100 millions d'euros pour construire une piste cyclable et un parc surélevé.

Selon les informations de l'agence EFE, ces transformations entraînent des déplacements forcés et une forte précarité. Les travailleuses du sexe affirment que certaines d'entre elles subissent une baisse de leurs gains financiers atteignant jusqu'à 90 %. Elles recherchent le soutien de la communauté LGBTQ+ durant le mois des fiertés et s'associeront aux protestations des enseignants de la Coordination nationale des travailleurs de l'éducation (CNTE)





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