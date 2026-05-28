Coupe du monde 2026 : les surprises dans le groupe algérien avant la publication de la liste officielle

La Coupe du monde 2026 se rapproche et les surprises ne manquent pas dans le groupe algérien avant la publication de la liste officielle de l'Algérie pour le Mondial. Luca Zidane, le fils de Zinédine Zidane, figure parmi les cinq gardiens qui participent au regroupement de la sélection algérienne.

La Coupe du monde 2026 se rapproche et les surprises ne manquent pas dans le groupe algérie n avant la publication de la liste officielle de l' Algérie pour le Mondial.

Luca Zidane, le fils de Zinédine Zidane, figure parmi les cinq gardiens qui participent au regroupement de la sélection algérienne. Les joueurs sont revenus sur le sol algérien en avion et les supporters présents à l'aéroport d'Alger ont déjà pu voir qui faisait partie du groupe algérien. Les rumeurs continuent de courir sur la liste des 26 joueurs algériens qui seront retenus pour le Mondial par le sélectionneur Vladimir Petkovic.

Parmi les retours, on peut noter Nabil Bentaleb, qui était absent de la sélection des Fennecs lors de la dernière CAN. Sa saison avec le LOSC pourrait lui permettre d'obtenir sa place au sein de la liste qui ira au Mondial en Amérique du Nord. Autre arrivée remarquée, celle de Luca Zidane, le fils de Zinédine Zidane, malgré une mâchoire et un menton cassés fin avril.

Certains joueurs ont également été remarqués par leur absence, notamment Ismaël Bennacer et Baghdad Bounedjah, qui n'ont pas été aperçus avec le groupe algérien cette semaine. Bennacer s'est exprimé sur le sujet, disant qu'il est dans l'incompréhension et qu'il a du mal à accepter son exclusion de la liste. Parmi les autres absents, il y aurait également Ilan Kebbal du Paris FC et Adem Zorgane, qui ne font pas partie du regroupement.

Les joueurs débarquent à l'aéroport avant même l'annonce officielle, ce qui a déjà permis aux supporters de voir qui faisait partie du groupe algérien. La liste des 26 joueurs algériens qui seront retenus pour le Mondial devrait être révélée le dimanche 31 mai par le sélectionneur Vladimir Petkovic





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