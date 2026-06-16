Coupe du monde 2026 : Les supporters français prêts à encourager les Bleus malgré des prix exorbitants

À quelques heures du premier match de l'équipe de France contre le Sénégal, les supporters français sont prêts à encourager les Bleus au MetLife Stadium malgré des prix exorbitants pour la vie courante et les billets. Ils ont trouvé des solutions pour limiter les dépenses, mais certains tarifs restent élevés, notamment pour les transports.

À quelques heures du premier match de l'équipe de France contre le Sénégal, les supporters français sont prêts à encourager les Bleus au MetLife Stadium après de longs mois de préparation pour trouver le budget le plus abordable face à des prix exorbitants .

Le coup d'envoi est prévu à 21h (heure française) au MetLife Stadium, situé dans le New Jersey à une vingtaine de kilomètres de New York en partant de Manhattan. La préparation des fans français a commencé depuis le tirage au sort des poules en décembre dernier, qui a déterminé les stades où joueront les hommes de..





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