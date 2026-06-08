Coupe du monde 2026 : les sacrifices consentis par les participants

La Coupe du monde 2026 s'approche, mais certains participants doivent faire face à des sacrifices difficiles. Kim Seung-gyu, gardien de but de 35 ans, a dû manquer la naissance de sa fille pour participer à la compétition. Il a tout fait pour faire partie de l'aventure, après avoir été victime d'une grave blessure qui l'a empêché de jouer au football il y a encore un an.

La Coupe du monde 2026 approche, mais certains participants doivent faire face à des sacrifices difficiles. Kim Seung-gyu, gardien de but de 35 ans, a dû manquer la naissance de sa fille pour participer à la compétition.

Il a tout fait pour faire partie de l'aventure, après avoir été victime d'une grave blessure qui l'a empêché de jouer au football il y a encore un an. Kim Seung-gyu considère cette Coupe du monde comme une récompense pour avoir surmonté cette épreuve et veut obtenir un bon résultat pour rentrer en Corée avec un bon cadeau pour sa femme et sa fille





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Kim Seung-Gyu Sacrifice Football

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : l’Iran dénonce un « traitement discriminatoire » après des refus de visasL’Iran a assuré, samedi 6 juin, que les États-Unis avaient refusé de délivrer des visas à des membres de l’encadrement de l’équipe de football nationale, à quelques jours de l’ouverture de la Coupe du monde coorganisée par les Américains. Le président de la fédération, Mehdi Taj, serait concerné.

Read more »

Coupe du monde de football 2026 : la chaleur, l’adversaire numéro 1 du publicLa qualité du spectacle et, surtout, la qualité de vie des spectateurs, risquent de pâtir de la météo

Read more »

Coupe du monde 2026: les intempéries inquiètent avant le tournoi nord-américainUn match amical entre l'Arabie saoudite et Porto Rico a été interrompu près de deux heures à cause d'orages et d'activité électrique à Austin, relançant les craintes sur l'impact de la météo lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis. Le protocole américain impose une suspension si un éclair est détecté dans un rayon de 13 km, avec un délai de 30 minutes qui recommence à zéro à chaque nouvel éclair, pouvant mener à des interruptions de plusieurs heures. Des précédents comme la Coupe du monde des clubs l'an dernier montrent déjà des perturbations importantes. Les sélections s'inquiètent face à ce défi potentiel.

Read more »

Les 10 milieux de terrain à suivre à la Coupe du monde 2026Au cœur du jeu, les milieux de terrain dictent le rythme, orientent les attaques et assurent l'équilibre collectif. À la Coupe du monde 2026, plusieurs profils, entre créativité, puissance et intelligence tactique, seront déterminants dans la quête du titre. Voici les 10 joueurs à suivre dans le milieu de terrain, dont Jude Bellingham, Pedri, Enzo Fernández, Federico Valverde et Florian Wirtz.

Read more »