Coupe du monde 2026 : les prix exorbitants dans les fan zones indignent les supporters

Des tarifs élevés pour les boissons et la nourriture dans les fan zones et stades de la Coupe du monde 2026 déclenchent la colère des supporters. Bières à 19 dollars, eau à plus de 10 dollars le litre : un point de friction majeur alors que la compétition vient à peine de commencer.

La Coupe du Monde 2026, qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, suscite déjà de vives critiques de la part des supporters en raison des prix exorbitants pratiqués dans les fan zones et les stades.

Dès les premiers jours de la compétition, des internautes et des spectateurs ont exprimé leur colère face au coût des boissons et de la nourriture. Par exemple, dans le FIFA Fan Fest de Los Angeles, une bière coûte 19 dollars, tout comme une bière sans alcool, tandis qu'un soda ou une bouteille d'eau est affiché à 7 dollars. À Kansas City, les tarifs sont similaires avec une Michelob ou une Stella Artois de 750 ml à 19 dollars.

Dans certains stades, le litre d'eau atteint 10,49 dollars, la bière de moins de 500 ml est à 17,99 dollars, et des en-cas comme les bretzels (13,49 $), les barbes à papa (11,99 $) ou les churros (10,99 $) sont également proposés à des prix très élevés. La FIFA avait initialement envisagé d'interdire aux supporters d'apporter leurs propres bouteilles d'eau pour des raisons de sécurité, mais elle a fait marche arrière face aux protestations.

Cependant, les prix officiels restent un point de friction majeur. Cette situation alimente les débats sur l'accessibilité du football pour les fans, surtout dans un contexte où la chaleur aux États-Unis cause déjà des problèmes de santé aux joueurs, avec des cas d'épuisement, d'étourdissements et d'évanouissements.

D'autres actualités entourent le Mondial, comme la polémique en Turquie après la diffusion de vidéos montrant des joueurs fumant sur le balcon de leur hôtel, ou encore l'histoire touchante d'habitants du Kansas échangeant des maillots avec une supportrice algérienne. Le Maroc, qui affronte le Brésil, est au cœur de nombreuses analyses, notamment sur ses chances de battre l'équipe sud-américaine.

Par ailleurs, des restrictions comme le couvre-feu pour les mineurs à Toulouse lors du match Brésil-Maroc illustrent les mesures de sécurité prises dans plusieurs villes. En somme, si le Mondial 2026 promet du spectacle, il soulève aussi des questions sociales et logistiques importantes





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